El dueño de Iberte empezó a construir su primer parque solar en San Luis

Al márgen de su litigio con Fecovita, con su primer parque solar en el departamento Belgrano Retamero pone en marcha un ambicioso plan de inversiones energéticas en Argentina. Y va por otros, según trascendió, en minería, pesca, petróleo y desarrollos inmobiliarios.

Juan José Retamero, titular de Aisa Group, apuesta a los beneficios del RIGI para avanzar con sus inversiones en Argentina

De minería a energía: las inversiones de Retamero en Argentina

La idea reconocida por Retamero es diversificar sus inversiones. Y el objetivo es, con el parque Calicanto como punto de partida, llegar a generar 1000 MW de energía solar en la próxima década.

Según Retamero, su propósito es "invertir con capital 100% privado para crear futuro en la Argentina. Calicanto, junto a nuestras iniciativas en minería, pesca, oil & gas y desarrollo inmobiliario, son pilares de un plan de largo plazo que busca generar empleo, exportaciones y crecimiento genuino para el país".

Mientras el proyecto espera su aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), AISA Group prevé desembolsar más de u$s 1.600 millones adicionales en sectores clave, entre ellos minería, energías renovables, pesca, agroindustria, desarrollo inmobiliario y oil & gas.

Previamente, adquirió y reactivó la mina Gualcamayo y Carbonatos Profundos, en San Juan. Pero además, concretó la compra de la pesquera Cabo Vírgenes, en Chubut; y la transformación del predio de la ex-Cinzano, también en San Juan, hacia un desarrollo inmobiliario combinado de negocios y viviendas.

Fuera del país, AISA Group, el holding familiar que conduce, tiene presencia en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina, con inversiones en los rubros mencionados.