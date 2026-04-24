El dólar oficial volvió a subir, volvió a tocar su máximo valor desde marzo y empardó al blue

Con una suba de $5, el dólar oficial en las pizarras del Banco Nación terminó vendiéndose este viernes 24 de abril a $1.420, el mismo precio que un blue estable. Al mismo tiempo, el mayorista se ubicó cerca de esta cotización.
De esa forma, tras su mayor alza en lo que va del mes el dólar formal tocó de nuevo su máximo valor desde fines de marzo. Sin embargo, en otros bancos como el ICBC y algunos de los provinciales llegó más arriba, entre los $1.430 y $1.435.
La divisa que controla el Banco Central con su política de bandas cambiarias se movió entre $1.392 y $1.399,50 promedio, su cotización al cierre. El organismo fijó un piso y un techo este viernes de $823,55 y $1.693,51 respectivamente.
El dólar blue, que venía de varios días con tendencia a escalar, concluyó la semana cambiaria sin modificaciones de precio. En la city mendocina, como es habitual, se transó más arriba, entre los $1.424 y $1.425.
Dólar CCL, el que más aumentó
Pese a otra suba del dólar mayorista, el BCRA mantuvo su postura compradora, al cerrar la semana con un acumulado de U$S745 millones adquiridos en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En lo que va de abril el saldo asciende a U$S2.381 millones.
Los paralelos financieros también tiraron para arriba, aunque finalizaron la jornada con una brecha de casi $55 entre sí.
El dólar MEP, que promediaba los $1.433 al mediodía, cerró a $1.440,89 (1,14% más), el tipo que más miran las empresas, el dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.492
Sin embargo, ninguno puede discutirle al dólar tarjeta su condición del más caro de la plaza: sumó más de $10 a lo largo de la rueda, al pasar de $1.846 a $1.856,56 con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias incluído.