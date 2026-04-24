El dólar oficial volvió a subir, volvió a tocar su máximo valor desde marzo y empardó al blue

El dólar blue, que venía de varios días con tendencia a escalar, concluyó la semana cambiaria sin modificaciones de precio. En la city mendocina, como es habitual, se transó más arriba, entre los $1.424 y $1.425.

dolar.jpg El dólar mayorista también registró otra suba y quedó a punto de perforar los $1.400.

Dólar CCL, el que más aumentó

Pese a otra suba del dólar mayorista, el BCRA mantuvo su postura compradora, al cerrar la semana con un acumulado de U$S745 millones adquiridos en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En lo que va de abril el saldo asciende a U$S2.381 millones.

Los paralelos financieros también tiraron para arriba, aunque finalizaron la jornada con una brecha de casi $55 entre sí.

El dólar MEP, que promediaba los $1.433 al mediodía, cerró a $1.440,89 (1,14% más), el tipo que más miran las empresas, el dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.492

Sin embargo, ninguno puede discutirle al dólar tarjeta su condición del más caro de la plaza: sumó más de $10 a lo largo de la rueda, al pasar de $1.846 a $1.856,56 con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias incluído.