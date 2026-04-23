Los bancos confirmaron el precio del dólar para este viernes 24 de abril de 2026

Los bancos registraron pocos movimientos en la cotización del dólar este miércoles y eso fue clave para que confirmaran cuál será el precio de la moneda norteamericana en el inicio de las actividades de este viernes 24 de abril.
En ese sentido, las entidades económicas confirmaron que el precio del dólar de este viernes 24 de abril abrirá en un valor de alrededor de $1415, según lo informado por el Banco Central, que recepciona los informes de todos los bancos.
En el mercado paralelo, el dólar blue terminó la jornada en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, manteniendo la brecha en niveles estables.
El listado de bancos: a cuánto se venderá el dólar este jueves
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios de dólar que ofrecerá cada banco en el comienzao de las actividades de este jueves 23 de abril:
- Banco Nación: $1.415
- Banco Galicia: $1.410
- Banco ICBC: $1.420
- Banco BBVA: $1.415
- Banco Supervielle: $1.418
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.405
- Banco Patagonia: $1.405
- Banco Hipotecario: $1.405
- Banco Santander: $1.415
- Brubank: $1.400
- Banco Credicoop: $1.410
- Banco Macro: $1.420
- Banco Piano: $1.405
- Banco de Comercio: $1.410
En tanto, el dólar blue se venderá a un precio de $1.420, según la cotización de las cuevas.
Qué esperar para la jornada de este viernes 24 de abril
Para los ahorristas que operan a través de homebanking, el precio de referencia para este viernes 24 de abril estará marcado por la estabilidad del Banco Nación, que se ubica en los $1.415
Esto crea una importante expectativa entre los ahorristas y el mercado, ya que implica una suba con respecto a las últimas semanas en las que el dólar perforó la barrera de los $1.400 y llegó a cotizar por debajo de esa cifra.