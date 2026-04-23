Los bancos confirmaron el precio del dólar para este viernes 24 de abril de 2026

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El listado de bancos: a cuánto se venderá el dólar este jueves

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios de dólar que ofrecerá cada banco en el comienzao de las actividades de este jueves 23 de abril:

Banco Nación: $1.415

Banco Galicia: $1.410

Banco ICBC: $1.420

Banco BBVA: $1.415

Banco Supervielle: $1.418

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.405

Banco Patagonia: $1.405

Banco Hipotecario: $1.405

Banco Santander: $1.415

Brubank: $1.400

Banco Credicoop: $1.410

Banco Macro: $1.420

Banco Piano: $1.405

Banco de Comercio: $1.410

En tanto, el dólar blue se venderá a un precio de $1.420, según la cotización de las cuevas.

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Qué esperar para la jornada de este viernes 24 de abril

Para los ahorristas que operan a través de homebanking, el precio de referencia para este viernes 24 de abril estará marcado por la estabilidad del Banco Nación, que se ubica en los $1.415

Esto crea una importante expectativa entre los ahorristas y el mercado, ya que implica una suba con respecto a las últimas semanas en las que el dólar perforó la barrera de los $1.400 y llegó a cotizar por debajo de esa cifra.