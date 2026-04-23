El dólar oficial tuvo su mayor suba en abril y llegó a $1.415

Este jueves 23 de abril, el mercado cambiario registró una jornada de incrementos al cabo de la cual el dólar oficial llegó a $1.415. Tuvo, con $15, su mayor suba desde marzo, con el dólar blue vendiéndose a $1.420.
Por su parte, el dólar mayorista finalizó la rueda en $1.392, en otro movimiento alcista dentro de la estrategia de microdevaluaciones diarias para acompañar la inflación. Fue el de mayor aumento durante la rueda, con el 1,02%.
En las cuevas de la city, el dólar blue también mostró firmeza al avanzar hasta los $1.420, aunque en Mendoza alcanzó los $1.425.
Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye los recargos impositivos para consumos en el exterior (30% a cuenta de Ganancias), se posicionó otra vez como el más caro del mercado al alcanzar los $1.839,50.
Qué pasó con el dólar MEP
Esta cotización se mantiene bajo presión debido al ajuste constante del tipo de cambio oficial sobre el cual se calculan los impuestos. Pero también subieron los financieros.
Respecto al dólar MEP o Bolsa operó con volatilidad para cerrar en torno a los $1.424,60. Fue producto de una suba de 0,40%.
Al mismo tiempo, el Contado con Liquidación (CCL), utilizado para girar divisas al exterior, registró una jornada con leves bajas cerrando en $1.440,06 para volver a escalar y así cerrar en $1.477,75, un 0,77% más.