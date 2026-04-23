El dólar oficial tuvo su mayor suba en abril y llegó a $1.415

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye los recargos impositivos para consumos en el exterior (30% a cuenta de Ganancias), se posicionó otra vez como el más caro del mercado al alcanzar los $1.839,50.

dolares (16) Tanto el dólar oficial como el blue registraron una suba este lunes

Qué pasó con el dólar MEP

Esta cotización se mantiene bajo presión debido al ajuste constante del tipo de cambio oficial sobre el cual se calculan los impuestos. Pero también subieron los financieros.

Respecto al dólar MEP o Bolsa operó con volatilidad para cerrar en torno a los $1.424,60. Fue producto de una suba de 0,40%.

Al mismo tiempo, el Contado con Liquidación (CCL), utilizado para girar divisas al exterior, registró una jornada con leves bajas cerrando en $1.440,06 para volver a escalar y así cerrar en $1.477,75, un 0,77% más.