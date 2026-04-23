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El dólar oficial tuvo su mayor suba en abril y llegó a $1.415

Sumó $15 a lo largo del día. El dólar blue registró un aumento de $5 y cerró en $1.420. Qué pasó con el resto de las cotizaciones del dólar

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Este jueves 23 de abril el dólar alcanzó su mayor precio en lo que va del mes tras otra suba fuerte

Este jueves 23 de abril el dólar alcanzó su mayor precio en lo que va del mes tras otra suba fuerte

Este jueves 23 de abril, el mercado cambiario registró una jornada de incrementos al cabo de la cual el dólar oficial llegó a $1.415. Tuvo, con $15, su mayor suba desde marzo, con el dólar blue vendiéndose a $1.420.

Por su parte, el dólar mayorista finalizó la rueda en $1.392, en otro movimiento alcista dentro de la estrategia de microdevaluaciones diarias para acompañar la inflación. Fue el de mayor aumento durante la rueda, con el 1,02%.

En las cuevas de la city, el dólar blue también mostró firmeza al avanzar hasta los $1.420, aunque en Mendoza alcanzó los $1.425.

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye los recargos impositivos para consumos en el exterior (30% a cuenta de Ganancias), se posicionó otra vez como el más caro del mercado al alcanzar los $1.839,50.

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Tanto el d&oacute;lar oficial como el blue registraron una suba este lunes

Tanto el dólar oficial como el blue registraron una suba este lunes

Qué pasó con el dólar MEP

Esta cotización se mantiene bajo presión debido al ajuste constante del tipo de cambio oficial sobre el cual se calculan los impuestos. Pero también subieron los financieros.

Respecto al dólar MEP o Bolsa operó con volatilidad para cerrar en torno a los $1.424,60. Fue producto de una suba de 0,40%.

Al mismo tiempo, el Contado con Liquidación (CCL), utilizado para girar divisas al exterior, registró una jornada con leves bajas cerrando en $1.440,06 para volver a escalar y así cerrar en $1.477,75, un 0,77% más.

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