El dólar oficial comenzó diciembre sin alteraciones en su cotización

Los valores del dólar blue

El dólar blue se cotizó este lunes en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una suba de 0,71% en la jornada.

El dólar mayorista cerró en $1.451, aumentó 0,1% y quedó a 60 pesos del techo cambiario (hoy en $1.511,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cyó 0,04% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo y se ubicó en $1.514,4 (-0,09%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.314 millones.