El dólar oficial comenzó diciembre sin alteraciones en su cotización

El dólar oficial cerró este lunes, primer dáa de diciembre,en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del último cierre.
De esta manera, la divisa norteamericana comenzó la semana estable y sin variar con relación a su precio. Durante la última semana de noviembre alcanzó un máximo de $1.480.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.
Los valores del dólar blue
El dólar blue se cotizó este lunes en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una suba de 0,71% en la jornada.
El dólar mayorista cerró en $1.451, aumentó 0,1% y quedó a 60 pesos del techo cambiario (hoy en $1.511,48).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cyó 0,04% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo y se ubicó en $1.514,4 (-0,09%).
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.314 millones.