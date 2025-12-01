Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

El dólar oficial comenzó diciembre sin alteraciones en su cotización

En el primer día del último mes del año, el dólar registró los mismos valores que en el último día de noviembre

Por UNO
El dólar oficial mantuvo este lunes la cotización del fin de semana que pasó.

El dólar oficial cerró este lunes, primer dáa de diciembre,en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del último cierre.

De esta manera, la divisa norteamericana comenzó la semana estable y sin variar con relación a su precio. Durante la última semana de noviembre alcanzó un máximo de $1.480.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

Los valores del dólar blue

El dólar blue se cotizó este lunes en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una suba de 0,71% en la jornada.

El dólar mayorista cerró en $1.451, aumentó 0,1% y quedó a 60 pesos del techo cambiario (hoy en $1.511,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cyó 0,04% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo y se ubicó en $1.514,4 (-0,09%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.314 millones.

