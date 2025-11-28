El dólar oficial cerró noviembre $25 por debajo de comienzos de mes

La cotización del dólar oficial en las pizarras del Banco Nación finalizó este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios respecto de la víspera. Pero le bajó la cortina a noviembre a un valor inusual, porque terminó con una baja de 1,6% respecto de inicios de mes.
El primer día hábil del mes la divisa oficial había arrancado a $1.500 para la venta. Y si bien hubo fluctuaciones, en los bancos despidió noviembre con picos de $1.480.
Por su parte, el dólar blue, que había iniciado la última rueda del mes a $1.440, siguió en descenso -en este caso bajó $5- hasta tocar los $1.435, cuatro pesos menos de lo que se ofreció en las cuevas de la city mendocina.
Los contrastes se dieron en los dólares financieros (MEP y CCL), y el dólar mayorista, los únicos que subieron este viernes.
Qué pasó con el dólar MEP y el resto de las cotizaciones
En los bancos, noviembre se despidió con leves subas, de entre 0,3% y 0,4%.
Por su parte, el dólar mayorista inició en $1.450. Y apenas trepó 0,10% a lo largo de la jornada.
En cuanto a los financieros, el dólar MEP se vendió a $1.484,3, tras subir 1,18%. A contramano, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) llegó a $1.531,3, pero luego de caer 0,50%.
¿Por qué cayó el dólar oficial al cabo del mes de noviembre? Los analistas explican que se vio menos demandado que en octubre cuando, producto de la dolarización que se experimentó en la antesala a las elecciones legislativas del 26 de octubre, avanzó casi 5%.