El dólar oficial cerró noviembre $25 por debajo de comienzos de mes

dolar blue (9).jpg El dólar oficial cerró noviembre sin cambios, a $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Los contrastes se dieron en los dólares financieros (MEP y CCL), y el dólar mayorista, los únicos que subieron este viernes.

Qué pasó con el dólar MEP y el resto de las cotizaciones

En los bancos, noviembre se despidió con leves subas, de entre 0,3% y 0,4%.

Por su parte, el dólar mayorista inició en $1.450. Y apenas trepó 0,10% a lo largo de la jornada.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP se vendió a $1.484,3, tras subir 1,18%. A contramano, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) llegó a $1.531,3, pero luego de caer 0,50%.

¿Por qué cayó el dólar oficial al cabo del mes de noviembre? Los analistas explican que se vio menos demandado que en octubre cuando, producto de la dolarización que se experimentó en la antesala a las elecciones legislativas del 26 de octubre, avanzó casi 5%.