El dólar cerró con un aumento la semana financiera tras dos ruedas con tendencia a la baja

dolar blue.webp El dólar blue perdió este viernes 10 pesos en ambas cotizaciones.

El dólar mayorista también aumentó, en este caso $3,50 y se posicionó en los $1.433.

Las reservas del Banco Central en alza

En tanto que el Banco Central avanzó con más compras de divisas: fueron 75 millones de dólares este viernes. Esta compra se produjo el mismo día que el riesgo país tocó su piso más bajo desde hace 7 años y medio.

Así, el Banco Central ya compró 978 millones de dólares en lo que va de enero, y cumplió los objetivos planteados ante el FMI, que elogió a la Argentina en el marco del Foro Económico de Davos.

Las reservas superaron largamente los 45.000 millones de dólares y llegaron a 45.561 millones de dólares. Se trata del nivel más alto desde 2021 y con una ventaja agregada: la cotización del dólar retrocedió.