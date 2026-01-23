El dólar cerró con un aumento la semana financiera tras dos ruedas con tendencia a la baja

En el cierre de la semana, la cotización del dólar oficial cortó la tendencia a la baja de los últimos dos días y finalizó este viernes con un aumento de 5 pesos en relación a la jornada anterior. De esta manera, se comercializó a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue perdió 10 pesos en el mercado informal de cambios. Con esta caída, la moneda estadounidense se ofreció a $1.465 y a $1.489 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina, 4 pesos más que la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
El dólar minorista había alcanzado este miércoles su valor más bajo en dos meses, precisamente desde el 21 de noviembre pasado.
El dólar mayorista también aumentó, en este caso $3,50 y se posicionó en los $1.433.
Las reservas del Banco Central en alza
En tanto que el Banco Central avanzó con más compras de divisas: fueron 75 millones de dólares este viernes. Esta compra se produjo el mismo día que el riesgo país tocó su piso más bajo desde hace 7 años y medio.
Así, el Banco Central ya compró 978 millones de dólares en lo que va de enero, y cumplió los objetivos planteados ante el FMI, que elogió a la Argentina en el marco del Foro Económico de Davos.
Las reservas superaron largamente los 45.000 millones de dólares y llegaron a 45.561 millones de dólares. Se trata del nivel más alto desde 2021 y con una ventaja agregada: la cotización del dólar retrocedió.