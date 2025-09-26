El dólar cerró en baja a $1350, tras retroceder $173 en la semana

Esta semana, la cotización oficial minorista bajó 10,9%, luego de haber superado los $1500 la semana pasada.

Dolares (3) El dólar bajó a $1.350 para la venta este viernes.

Qué pasó con la restricción para operar dólar oficial y dólar MEP

El gobierno nacional dispuso este viernes que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa. Esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas.

De esta forma, el gobierno busca limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas.

Tras anunciarse la implementación de la medida, el dólar MEP subió a $1.430 y $1.440 para compra y venta respectivamente, aunque terminó estabilizándose en $1.433. Esto marcó una brecha de casi $90 con la cotización oficial.

Valor del dólar blue este viernes 26 de septiembre de 2025

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.326 con un descenso de 0,8%. Actualmente, el techo de la banda cambiaria se ubica en los $1.478,75.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cerró en $1.440,20 para la venta, y el CCL (Contado Con Liquidación) alcanzó los $1.470,20.