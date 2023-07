La brecha cambiaria del blue se posiciona, de esta forma, a 92% respecto del dólar minorista y en el 100% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 199 desde que comenzó el año.

dólar blue hoy en mendoza.jpg Foto: Diario UNO

La demanda de dólares en el mercado oficial de cambios sigue en pausa, a la espera de la adecuación de los sistemas a las nuevas regulaciones, lo que volvió a ayudar a que el Banco Central registrara otro saldo positivo tras su intervención cambiaria y redujera parte de la pérdida por las ventas de reservas que realizó previamente, explicó El Cronista.

La entidad registró el martes un saldo positivo de U$S 61 millones, en base a compras netas en dólares por U$S 85 millones y ventas de yuanes por 176 millones (U$S 24 millones), mientras los agroexportadores ingresaron U$S 68 millones bajo la nueva cotización diferencial para el sector.

Los U$S 65 millones de compras netas que registró el Central fueron el resultado de un saldo positivo en dólares de U$S 125 millones y negativo en yuanes por 410 millones (U$S 57 millones), mientras los agroexportadores liquidaron apenas u$s 4 millones con la nueva cotización de 340 pesos.

