El dólar blue marcó un nuevo récord y el Banco Central hizo la mayor venta de reservas del mes El dólar blue marcó un nuevo récord y el Banco Central hizo la mayor venta de reservas del mes (Foto: archivo)

►TE PUEDE INTERESAR: El FMI anticipa una altísima inflación y una caída económica en Argentina

El dólar MEP o dólar bolsa opera en alza y se vende a $510,13 para la venta.

El dólar oficia cotiza a $ 283,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar ahorro (o solidario) y el dólar tarjeta -que incluye un 30% del Impuesto PAÍS + 45% de la Percepción de Ganancias- sube 51 centavos (0,10%) a $498,16.

►TE PUEDE INTERESAR: Aumenta el dólar ahorro con las nuevas medidas del Gobierno pactadas con el FMI

Los exportadores redujeron aún más el ingreso de dólares en el mercado oficial de cambios a través del esquema cambiario para las economías regionales en la primera rueda con la nueva cotización, aunque el Banco Central registró compras netas de divisas, en una jornada en la que el blue llegó a otro máximo histórico nominal, detalló El Cronista.

El saldo positivo del Central, que fue de U$S 65 millones, fue impulsado ante la caída de la demanda autorizada de divisas, debido a que las entidades financieras tuvieron que adaptar sus sistemas a las nuevas normas que dispuso el Gobierno, señalaron los operadores del mercado.

Los U$S 65 millones de compras netas que registró el Central fueron el resultado de un saldo positivo en dólares de U$S 125 millones y negativo en yuanes por 410 millones (U$S 57 millones), mientras los agroexportadores liquidaron apenas u$s 4 millones con la nueva cotización de $340.