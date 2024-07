Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de julio

►TE PUEDE INTERESAR: La liquidación de la cosecha aflojó en junio: cuántos dólares entraron y qué se espera

Los bonos argentinos en Wall Street vuelven a iniciar la jornada a la baja. Mientras que riesgo país sube otro 2% y acumula 1.544 puntos.

El dólar oficial, por su parte, se ofrece a $ 930 para la compra y $ 933 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Y el dólar tarjeta se sitúa en $ 1492,8.

La brecha cambiaria del informal se ubica entonces en el 55%. El paralelo se ubica $ 400 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

Suba del dólar blue: "El mercado esperaba algo más"

La analista Adriana Marinelli explicó en El Cronista que esta suba obedece a las medidas anunciadas, por las cuales se carga al Tesoro con más deuda, lo que no cayó del todo bien, sobre todo a los bancos que sufrieron bajas importantes en Nueva York.

"También afecta a ahorristas porque tendrían un respaldo de menor calidad crediticia al pasar respaldo BCRA a Tesoro. Tampoco ayudó la coyuntura internacional, con subas de tasas en los Estados Unidos y la deuda de los países de América Latina sufrieron".

Javier Milei.jpg Javier Milei comenzó una semana difícil de su gestión, pero remarca que sus principales críticos son "mediocres" y "brutos".

El economista Fausto Spotorno consideró que “el mercado financiero esperaba algo más” de la conferencia de prensa en la que se anunció la migración de deuda del Banco Central al Tesoro y apuntó al cepo cambiario como el principal foco de interés de empresarios e inversores.

“El Gobierno salió con un anuncio el viernes a la noche cuando el mercado esperaba algo más. Fue un anuncio muy técnico. La medida no está mal, es correcta, pero muy técnico. Fue un muy mal anuncio de una medida que no está mal, pero podía hacerse con un comunicado del BCRA”, señaló Spotorno a Noticias Argentinas.

El lunes, el Banco Central (BCRA) compró U$S 50 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma U$S 17.038 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en U$S 29.614 millones. De todos modos, muchos especialistas recalcan que esa cifra no refleja una gran cantidad de pasivos que habrá que afrontar.

