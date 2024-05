Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de mayo

►TE PUEDE INTERESAR: La urgente decisión del Banco Central sobre los plazos fijos

El dólar blue hoy en Mendoza

Al cierre de la jornada bursátil de este lunes, el dólar blue hoy en Mendoza mostró en las pizarras valores de $1.209 para la venta y $1.185 para la compra. Esto representó 15 pesos menos, equivalentes al 1,23%.

En cuanto a dólar oficial la variación en Mendoza fue apenas 90 centavos más, de modo que terminó el lunes en $920,55 para la venta y en $877,45 para la compra. El incremento fue de apenas el 0,10%.

La brecha no llega al 40%.

El dólar blue en la city porteña

El dólar blue cayó por segunda jornada consecutiva luego de la escalada de la semana pasada. Este lunes cedió otros 15 pesos y ya bajó $95 luego de tocar el récord nominal de $1.300.

La divisa informal se negoció a $1.175 para la compra y a $1.205 para la venta en la city porteña y vuelve a ser el tipo de cambio más barato de los libres.

Los financieros subieron, especialmente el MEP, tras un mercado desinflado también que operó sólo 195 millones de dólares, lo que ante falta de oferta, hizo subir el dólar CCL y MEP.

Otra de las consecuencias de un mercado tan flaco en el segmento de contado fue que el Banco Central cortó la racha de compras y tuvo que vender 11 millones de dólares.

Con esta baja de 15 pesos en el inicio de la semana el aumento en lo que va de mayo es de $165 (15,8%) y se encamina a ganarle a la inflación por primera vez en el año.

En tanto, el dólar MEP avanzó fuerte unos 18 pesos para ubicarse en la zona de %1.224 y el contado con liquidación subió más tímidamente unos $4,50 hasta los $1.239,20.

De esta forma y tras un ajuste de tres pesos en el mayorista que cotizó a $893,50, las brechas quedan comprimidas entre el 35% y 39%, respecto de los dólares libres.

El valor del billete en el Banco Nación fue de $911,50 y en el promedio de los bancos de $933,75.

banco central, plazo fijo, tasa de interes, ahorristas.webp El Banco Central tuvo que vender 11 millones de dólares este lunes.

El Banco Central cortó la racha compradora y vendió reservas por 11 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina se fue vendedor en la primera rueda de la semana. Con un volumen negociado más bajo incluso de los del viernes pasado, seguramente influenciado por el feriado en Estados Unidos, la autoridad monetaria vendió 11 millones de dólares.

De esta manera interrumpió una secuencia de 18 ruedas consecutivas con compras en el mercado, registrando la primera venta de divisas desde el 29 de abril pasado.

En mayo el acumulado de compras quedó ahora en US$ 2.396 millones, y a falta de 4 ruedas para el cierre del mes, no parece que vaya lograr romper el récord de compras de abril que fue de US$3.348 millones.

No obstante, desde diciembre 2023 totaliza US$ 17.120 millones de compras netas. El saldo de reservas brutas concluyo este lunes en US$ 29.156 millones, 43 millones por encima del viernes pasado.