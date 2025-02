Directivo de Asociación de Concesionarios explicó el impacto de la digitalización en Registros del Automotor

En diálogo con Radio Nihuil, el empresario aseguró que falta para que todas esas medidas se apliquen plenamente.

Para Martín "se ha mejorado un montón, porque el accionar es mucho más dinámico por parte de los Registros, que no quieren perder inscripciones, pero la realidad es que habrá que esperar unos seis meses".

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 03: (ARCHIVO) El patentamiento de vehículos cayó 56% interanual en mayo último, con 36.610 unidades, informó hoy la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En ACARA consideran que los efectos de la desregulación de trámites de patentamiento llevarán tiempo

Ayer y hoy: el trámite de patentar un auto 0km

Habitualmente, el cliente que compra un vehículo deja todo el "papeleo" (formularios 01 y 08, entre otros) en manos del concesionario. Algo que la digitalización promete modificar.

"El auto 0km cuenta con un certificado emitido por la terminal en función de su política comercial. Una vez liberado, se pide al Registro del automotor la inscripción digital, luego del pago, por cuenta y orden del cliente. Hoy una parte del trámite, el formulario 01, se hace manualmente antes de remitirse a un gestor", detalló Martín.

En cuanto a los cambios que trajo la desregulación, desde ACARA dan por hecho que se eliminarán 2 de esos formularios. Y también "la presencialidad del gestor llevando todos esos papeles".

Así, desde la firma y el depósito de la transferencia, la inscripción del auto nuevo según el responsable de ACARA en Mendoza no debería superar las 24 horas.

Registros del Automotor: "Todavía son necesarios"

De todos modos, todavía se discute sobre si los Registros terminarán por desaparecer con la digitalización de los patentamientos.

"No es tan así, porque el sistema de registración es distinto al de EE.UU.: allá uno tiene una patente personal, que usa en cada vehículo que compra hasta que muere. En Argentina no funciona por cómo somos como país, con falsificaciones, etc. Eso hace que los Registros del Automotor hoy en cierto grado sean necesarios", consideró Martín.

Ahora bien: con menos formularios papel, ¿se abarata el costo de inscripción del auto?

El empresario y directivo de la cámara también lo relativizó, al afirmar "que también pasa por el costo provincial, porque cuando uno paga la inscripción dominial abona impuestos nacionales y de Mendoza equivalente al 3 o 4% del valor del auto. Hay muchos tributos vinculados a la inscripción".

En ese sentido, desde ACARA comparan el peso del sellado, que en algunas provincias llega al 6% y en Mendoza es de 3%. Y aguardan que tal como prometió el gobernador Alfredo Cornejo la tasa se reduzca a la mitad.