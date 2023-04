Día Mundial del Emprendimiento: en Argentina el 38% de los emprendedores tiene un negocio on line

Más allá de las crisis económicas, el emprendedurismo siempre ha estado en el ADN argentino. En los últimos años, el crecimiento fue vertiginoso gracias a una combinación de factores que incluye el uso y la democratización de las plataformas de e-commerce, aplicaciones para smartphones, marketplaces y redes sociales. Todas ellas sirven como fuentes de información sobre productos o servicios para los clientes y funcionan como canales de venta para los comerciantes, quienes ahora deben satisfacer a un consumidor mucho más digitalizado, que elige realizar sus compras online.

Día Mundial del Emprendimiento 3.jpg El Día Mundial del Emprendimiento busca realzar su importancia en la actividad económica.

Recientemente, la plataforma Tiendanube presentó la octava edición de NubeCommerce, su informe anual de comercio electrónico que releva y analiza los datos de las más de 45.000 marcas que la eligen para vender a través de internet en Argentina. El estudio también incluye una encuesta a los emprendedores que están detrás de cada marca, para conocer en profundidad el comportamiento y las acciones que llevaron a las tiendas nube a alcanzar más de 117.000 millones de pesos de facturación total durante 2022.

Características de los emprendimientos en Argentina

Según el relevamiento, el 50% de los emprendimientos y PyMes argentinos emplea entre 2 y 5 personas y el 46% tiene al menos un empleado. “En Tiendanube trabajamos con un propósito claro que es bajar las barreras para emprender, lo cual no solo le permite crecer a quienes se animan a dar el salto y crear su propia tienda online, sino que también contribuye a la generación de empleo. Sin dudas, para muchas personas el comercio electrónico se configura como el aliado ideal para crecer en un contexto desafiante”, indica Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube en Argentina.

►TE PUEDE INTERESAR: 7 de mayo: Día Mundial de la masturbación

Entre las razones más comunes por las cuales decidieron crear un e-commerce se destacan la posibilidad de vender las 24 horas a todo el país sin límites (65%) y la oportunidad de expandir el negocio y vender más (60%). Asimismo, el 38% de los encuestados asegura tener un negocio online como fuente de ingresos extra. Vale la pena destacar que el 55% de las marcas que eligen Tiendanube ya cuentan con un espacio físico de trabajo -oficina, fábrica o depósito- mientras que el 45% lo hace desde su casa.

Día Mundial del Emprendimiento pre.jpg Ideas y negocios, los pilares de un buen emprendedor.

Por otro lado, los resultados arrojaron información sobre sus estrategias más relevantes, cómo usan las redes sociales para vender, los mejores canales para ofrecer servicio al cliente y los desafíos más grandes que enfrentaron, los cuales se detallan a continuación:

Promociones (68%).

Envío gratis (57%).

Cupones de descuento (50%).

CyberMonday mantuvo su liderazgo como el evento de descuentos en el que más emprendedores realizaron acciones comerciales con el 49%. Sin embargo, las estrellas del 2022 fueron el Día de la Madre y Hot Sale, que se impusieron con el 44%, desplazando a Navidad (38%).

Logros y desafíos de los emprendimientos on line

Entre los principales desafíos que enfrentan quienes deciden iniciar un negocio se encuentran la falta de tiempo (28%) y de inversión (22%). Sin embargo, el emprendedurismo también tuvo un impacto positivo para los encuestados, siendo el desarrollo personal y el aumento en las finanzas personales las principales mejoras que trajo a su vida, con el 43% y el 41% respectivamente.

Para 2023, el 56% de los emprendedores asegura que aprender sobre comercio electrónico es uno de sus objetivos principales para este año. Asimismo, ampliar la cartera de productos (35%) y aumentar los canales de divulgación y venta online (32%) son otros aspectos prioritarios.

Día Mundial del Emprendimiento 4.jpg Planificación y equipo son importantes para los emprendedores.

Publicidad digital

Pequeñas y medianas empresas se están sumando a la ola digital con la posibilidad de crear estrategias que apunten al crecimiento orgánico y pago. Bajo este escenario, las plataformas de comercio electrónico ganan protagonismo, dado que brindan la posibilidad de integrarse con las redes sociales.

Sin embargo, las marcas buscan constantemente opciones para diversificar sus canales de difusión y alcanzar a nuevas audiencias, por lo que de a poco comienzan a aparecer redes anteriormente de nicho como Twitch, Discord y Telegram, que se popularizaron recientemente. De todos modos, al momento solo Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest son las plataformas que cuentan con integraciones para el comercio electrónico.

influencers-1.png Recurrir a influencers como estrategia publicitaria es una opción que cada vez se elige menos.

Respecto a campañas publicitarias online, Instagram Ads, Facebook Ads y Google Ads continúan como las herramientas más utilizadas por los encuestados. Aunque de a poco, aparecen nuevas alternativas para quienes buscan diversificar sus campañas pagas con otras opciones como Google Shopping, TikTok for Business, Pinterest Ads y LinkedIn Ads.

Sin embargo, el comportamiento de los consumidores cambió, así como las formas de alcance orgánico; esto, sumado a las modificaciones en las políticas y restricciones para habilitar anuncios pagos, podría explicar el incremento de los emprendedores que actualmente eligen no invertir en anuncios (de 12% en 2021 a 15% en 2022). Lo mismo ocurre con otras estrategias comerciales enfocadas a redes sociales, como el marketing de influencers, donde cada vez menos emprendimientos quieren incluir esta opción entre sus estrategias digitales (40% en 2021 vs. 21% en 2022). Asimismo, el porcentaje de personas que actualmente no desarrollan este tipo de iniciativas aumentó del 23% en 2021 al 40% en 2022.

En este contexto, resulta fundamental contar con una plataforma que ofrezca una amplia variedad de herramientas para emprendedores, PyMEs y grandes marcas . “En Tiendanube estamos fuertemente comprometidos con el emprendedurismo argentino y trabajamos para ofrecer una plataforma robusta, con un ecosistema integral que incluye más de 100 aplicaciones y soluciones. Por eso estamos constantemente escuchando sus necesidades, para brindarles todas las herramientas que faciliten la gestión diaria de sus negocios y potencien sus ventas”, concluye Radavero.

¿Qué es un emprendedor?

Un emprendedor es aquella persona que aplica y desarrolla una idea u oportunidad de negocio, con el apoyo de recursos, asumiendo ciertos riesgos económicos. Uno de sus principales objetivos es generar una actividad o negocio que le permita trabajar de manera independiente. En el mundo del emprendedurismo, la digitalización y la presencia online de las marcas y comercios, son cada vez más importantes.