Confirman que la jubilación mínima ascenderá a $380.000 a partir de abril

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Expectativa por el bono extraordinario de ANSES

En este sentido, los montos estimados para abril fijan la jubilación mínima en 380.286,25 pesos, cifra que ascenderá a 450.286,25 pesos en caso de mantenerse el bono extraordinario de 70 mil pesos.

En cuanto a otras prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en 304.243,19 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 136.653,44 pesos. Asimismo, la Pensión no Contributiva alcanzará los 266.170,81 pesos y la Pensión para Madre de siete hijos se situará en 380.312,63 pesos, importes que también podrían variar según la continuidad del bono.

El calendario de pagos de Anses para el próximo mes aún se encuentra pendiente de confirmación oficial. Se espera que, tal como ocurre habitualmente, el organismo publique en los próximos días el cronograma organizado por la terminación del DNI, el cual comenzará a distribuirse en la segunda semana de abril para los haberes mínimos.