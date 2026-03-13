ANSES y una buena noticia sobre el nuevo aumento para abril

De acuerdo a la información oficial que surge desde el INDEC, y que representa el número de inflación del mes de febrero del gobierno de Javier Milei, el porcentaje es del 2.89%. Gracias a la modificación en la Ley de Movilidad que se generó en el 2024, este número funciona como el indicador del próximo aumento de ANSES, en este caso, para abril.

Hay que recordar que ANSES efectuó un aumento del 2.77% en el mes de marzo, por lo que estamos hablando de un incremento en el aumento que recibirán jubilados, pensionados, asignaciones sociales y algunos bonos.

ANSES-pensionados-cuando-cobro-en-marzo-pension-2

Con este aumento que se efectuará durante el mes de abril, los montos que pagará ANSES serán los siguientes:

Jubilación mínima: $380.286,25

Jubilación mínima con bono: $450.286,25

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19

PUAM con bono: $378.314,27

Pensiones no contributivas: $266.170,81

Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48

Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00

AUH (Asignación Universal por Hijo): $136.653,44

AUH con Discapacidad: $444.946,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03

Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24

Qué fecha de marzo cobran los jubilados de ANSES

A pesar de que el anuncio más importante es el nuevo aumento, ANSES aún está pagando los haberes de marzo. Los jubilados son los protagonistas de un cambio en el calendario por la presencia de un feriado.

Las modificaciones que debe llevar a cabo ANSES se debe a un feriado y un "día no laborable con fines turísticos", jornadas que afecta el depósito de los jubilados de manera exclusiva.

ANSES-pensionados-cuando-cobro-en-marzo-pension-1

La Resolución 349/2025 de ANSES, publicada a finales del 2025, oficializa el calendario de pagos para todo el año 2026. En el mismo se observa que el lunes 23 de marzo se les depositaba a los beneficiarios de la máxima con documentos terminados en 0 y 1.

Sin embargo, por decisión del gobierno de Milei, el lunes 23 no habrá pagos y los que debían cobrar esa jornada se les adelanta para el viernes 20, coincidiendo con los los últimos jubilados y pensionados que cobran la mínima.

De esta manera, las fechas de pago de ANSES para jubilados quedan de la siguiente manera:

Fechas de pago de jubilaciones que no superen un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Fechas de pago de jubilaciones que superan un haber mínimo en marzo 2026