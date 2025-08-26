Confirmado el precio del dólar en los bancos este martes 26 de agosto cuando abran las operaciones

banco nacion, precio del dolar.jpg El Banco Nación venderá el dólar a $1.370 este martes 26 de agosto

Precio del dólar en cada banco este martes 26 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este martes 26 de agosto:

Banco Nación: $1.370

Banco Galicia: $1.360

Banco ICBC: $1.377

Banco BBVA: $1.370

Banco Supervielle: $1.374

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.375

Banco Patagonia: $1.370

Banco Hipotecario: $1.370

Banco Santander: $1.365

Brubank: $1.365

Banco Credicoop: $1.370

Banco Macro: $1.373

Banco Piano: $1.365

dolar, precio del dolar El dólar tuvo una fuerte suba en su precio

Opciones para hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones más populares que ofrecen los bancos, y con mucho éxito, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

El plazo fijo en dólares se ha convertido en una de las más populares después de la eliminación del cepo cambiario, ya que todos los bancos subieron la tasa de rendimiento y algunos la multiplicaron hasta por cinco.

Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos se encuentran ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. No obstante, la tasa de rendimiento es menor.