Confirmado el precio del dólar este miércoles 15 de abril cuando abran los bancos

En Argentina, el precio del dólar es una de las consultas que más se hacen diariamente, ya que muchos de los precios se rigen por la moneda norteamericana, al mismo tiempo que una gran parte de los argentinos está acostumbrada a ahorrar en dólares para sentirse más seguros ante la inflación.

En ese sentido, los bancos confirmaron que el precio del dólar en la mañana de este miércoles 15 de abril estará alrededor de los $1.385 en una gran parte de las entidades. En tanto, el dólar blue se volverá a mostrar por debajo del oficial, en una tendencia que ha venido tomando forma en las últimas semanas y que ha logrado mantenerse.