Confirmado el precio del dólar este lunes 22 de septiembre cuando abran los bancos

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el lunes 22 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este lunes 22 de septiembre:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.525

Banco ICBC: $1.515

Banco BBVA: $1.525

Banco Supervielle: $1.525

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.516

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.525

Banco Santander: $1.525

Brubank: $1.520

Banco Credicoop: $1.520

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.515

A cuánto se podrán comprar los dólares en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1469. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 22 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 22 de septiembre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en los últimos días. Esto llevó a que las cuevas confirmaran que el precio de venta de la moneda norteamericana para lunes 22 de septiembre será el siguiente