Confirmado el precio del dólar este lunes 22 de septiembre cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina ya le confirmaron al Banco Central el precio al que venderán el dólar cuando se le dé inicio a las operaciones cambiarias este lunes 22 de septiembre.
Los bancos más importantes de Argentina ya le confirmaron al Banco Central el precio al que venderán el dólar cuando se le dé inicio a las operaciones cambiarias este lunes 22 de septiembre.
En las últimas semanas, la cotización del dólar ha ido en alza y este último viernes llegó a tocar un nuevo récord, por lo que son muchas las expectativas que hay sobre cómo funcionará el mercado en el inicio de la semana.
Según lo confirmado al Banco Central, el promedio del precio del dólar, entre las entidades bancarias más importantes, será de $ ,aunque los bancos lo podrán vender por encima o por debajo de ese valor.
Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este lunes 22 de septiembre:
Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1469. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 22 de septiembre.
Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en los últimos días. Esto llevó a que las cuevas confirmaran que el precio de venta de la moneda norteamericana para lunes 22 de septiembre será el siguiente