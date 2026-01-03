Confirmado el precio del dólar el lunes 5 de enero cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este lunes 5 de enero de 2026, cuando se retomen las actividades bancarias y se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades.
Según confirmaron desde cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar va a tener un promedio de alrededor de $1.495 este lunes 5 de enero, aunque algunas entidades lo tendrán a un valor menor o mayor, pero cercano a este.
En tanto, el dólar blue arrancará otra semana con un precio superior a los $1.500, según confirmaron desde las cuevas.
Precio del dólar este lunes 5 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este lunes 5 de enero será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.485
- Banco Nación: $1.495
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.495
- Banco Supervielle: $1.489
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.500
- Banco Hipotecario: $1.495
- Banco Santander: $1.490
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.490
- Banco Macro: $1.505
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.485
Vale recordar que con la llegada del 2026, el gobierno implementó un cambio muy importante en las bandas cambiarias, ya que estas dejaron de actualizarse a un ritmo del 1% mensual y lo pasaron a hacer según la inflación registrada dos meses antes.
Precio del dólar blue el lunes 5 de enero
Al mismo tiempo que los bancos comiencen a vender dólares el lunes 5 de enero, las cuevas también lo harán con un precio ya confirmado.
En el inicio de la nueva semana, se confirmó que el dólar blue va a tener, otra vez, un precio superior a los $1.500, más exactamente cotizará en $1.530, confirmaron desde las cuevas.