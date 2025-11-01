Confirmado el precio del dólar el lunes 3 de noviembre cuando abran los bancos más importantes

Según las cifras que dio a conocer el Banco Central, el promedio del precio del dólar se ubicará en los $ 1.475, aunque algunas entidades puede que lo tengan apenas por debajo o por encima de esta cifra.
De hecho, el Banco Nación, que es un referente para todo el resto de las entidades, confirmó que la cotización del dólar, el próximo lunes, será de $1.475 para todas aquellas personas que deseen comprarlo.
A cuánto se va a vender el dólar este lunes 3 de noviembre
Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este lunes 3 de noviembre tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:
- Banco Nación: $1.475
- Banco Galicia: $1.475
- Banco ICBC: $1.470
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.478
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.480
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.475
- Banco Piano: $1.480
Las dos inversiones más seguras para ahorristas en dólares
En caso de una persona decida comprar dólares, hay bancos que dan varias opciones para invertir y no pasar por ningún tipo de riesgo. La más popular, entre estas inversiones, es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual, como es el caso del Banco Nación. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.
Algunos bancos también se encargan de ofrecer la opción de cajas de ahorro en dólares remuneradas. En estas cuentas los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Aunque, hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.