Confirmado el precio del dólar el lunes 3 de noviembre cuando abran los bancos más importantes

A cuánto se va a vender el dólar este lunes 3 de noviembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este lunes 3 de noviembre tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:

Banco Nación: $1.475

Banco Galicia: $1.475

Banco ICBC: $1.470

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.478

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.480

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.475

Banco Macro: $1.475

Banco Piano: $1.480

Las dos inversiones más seguras para ahorristas en dólares

En caso de una persona decida comprar dólares, hay bancos que dan varias opciones para invertir y no pasar por ningún tipo de riesgo. La más popular, entre estas inversiones, es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual, como es el caso del Banco Nación. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.

Algunos bancos también se encargan de ofrecer la opción de cajas de ahorro en dólares remuneradas. En estas cuentas los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Aunque, hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.