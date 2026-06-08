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Confirmado el precio del dólar en cada banco este lunes 8 de junio

El dólar tuvo una subida importante en la última semana y los bancos confirmaron cuál será su precio este lunes 8 de junio

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Precio del d+olar este lunes 8 de junio

Precio del d+olar este lunes 8 de junio

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 8 de junio cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades económicas del país.

La confirmación de los bancos llegó a la entidad que rige sus actividades luego de una semana en la que la moneda norteamericana recuperó fuerza y llegó a subir a $1.460.

Ese movimiento en alza fue notorio, ya que el dólar llevaba varias semanas alrededor de los $1.420. Sin embargo, en los últimos días su precio remontó hasta llegar a uno de los precios más altos en lo que va del 2026.

En tanto, en las cuevas, el dólar blue mantuvo su brecha con respecto al oficial y se confirmó que este lunes 8 de junio se seguirá vendiendo a un precio más bajo que en los bancos.

dólares

El precio del dólar este viernes 5 de junio en cada banco

Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este viernes 5 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

  • Banco Nación: $1.460
  • Banco Galicia: $1.460
  • Banco ICBC: $1.465
  • Banco BBVA: $1.460
  • Banco Supervielle: $1.455
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
  • Banco Patagonia: $1.455
  • Banco Hipotecario: $1.455
  • Banco Santander: $1.455
  • Brubank: $1.450
  • Banco Credicoop: $1.460
  • Banco Macro: $1.470
  • Banco Piano: $1.465
  • Banco de Comercio: $1.460
dolares, cotizacion

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 8 de junio

El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.435, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este lunes 8 de junio cuando inicien las actividades cambiarias.

Esta diferencia de $25 entre el dólar blue y el dólar que se vende en los bancos es de las mayores que se han dado en lo que va del año.

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