Confirmado el precio del dólar en cada banco este lunes 8 de junio

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 8 de junio cuando se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades económicas del país.
La confirmación de los bancos llegó a la entidad que rige sus actividades luego de una semana en la que la moneda norteamericana recuperó fuerza y llegó a subir a $1.460.
Ese movimiento en alza fue notorio, ya que el dólar llevaba varias semanas alrededor de los $1.420. Sin embargo, en los últimos días su precio remontó hasta llegar a uno de los precios más altos en lo que va del 2026.
En tanto, en las cuevas, el dólar blue mantuvo su brecha con respecto al oficial y se confirmó que este lunes 8 de junio se seguirá vendiendo a un precio más bajo que en los bancos.
El precio del dólar este viernes 5 de junio en cada banco
Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este viernes 5 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.460
- Banco Galicia: $1.460
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.455
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
- Banco Patagonia: $1.455
- Banco Hipotecario: $1.455
- Banco Santander: $1.455
- Brubank: $1.450
- Banco Credicoop: $1.460
- Banco Macro: $1.470
- Banco Piano: $1.465
- Banco de Comercio: $1.460
A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 8 de junio
El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.435, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este lunes 8 de junio cuando inicien las actividades cambiarias.
Esta diferencia de $25 entre el dólar blue y el dólar que se vende en los bancos es de las mayores que se han dado en lo que va del año.