Con el 15% menos de personal en Mendoza, el INTI resiste el nuevo ajuste que plantea Sturzenegger

INTI ensayo El nuevo ajuste de la estructura del INTI implicaría el cierre de laboratorios, un área clave para la función de control del organismo.

"Todavía no hay una comunicación oficial sobre la nueva disposición. Lo cierto es que desde el año pasado se fueron unos diez compañeros, algunos a través del retiro voluntario y otros que simplemente renunciaron", señalaron desde el seno de la delegación local de INTI, ubicada en Maipú.

El ajuste desde 2025

Pasó casi un año desde que el polémico decreto con el que Sturzenegger buscaba (achique mediante) fusionar al INTI con el INTA, y desregular al INV. Y si bien no prosperó del todo, en silencio el organigrama del ente técnico fue reduciéndose y por eso los trabajadores plantan bandera ante otra oleada de ajuste estatal.

Por lo pronto, casi 1.000 empleados, con el respaldo de la Multisectorial y consignas vinculadas a la defensa de la ciencia y la educación junto al gremio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros, se manifestaron contra lo que pretende el ministro desregulador.

Según explicó a Diario UNO Yamila Mathon, científica, docente universitaria y profesional del Centro de Investigación y Tecnología "el objetivo de visibilizar por qué es importante el INTI lo cumplimos sobradamente. Pero Romero aseguró que más allá del recorte de funciones no habrá despidos durante su gestión, lo que es contrafáctico".

El controversial recorte de funciones que trascendió en estos días no es nuevo, sino un segundo capítulo. En diciembre, el gobierno nacional ya le había extirpado al INTI uno de sus roles troncales: el del control de metrología legal, ni más ni menos que la fiscalización y calibración de instrumentos de medición como balanzas.

"El sector privado no puede reemplazar al INTI"

"Los servicios que ofrece el INTI a las empresas no se pueden discontinuar porque hay convenios vigentes. Igualmente, si pasa quedará un cementerio de equipamientos y material de laboratorio, y más allá de la promesa de no avanzar con los despidos ¿qué va a pasar con los profesionales que trabajan ahí?" señaló la vocera del INTI.

¿Por qué preocupa la quita de otras 900 prestaciones, por una supuesta "baja demanda del mercado" según el gobierno? Porque afectaría ensayos de materiales, para el control de calidad de productos antes de salir al mercado, y demandan tanto el sector privado ( Ecogas, entre otras empresas) como el público (el caso de Anmat con los medicamentos) .

Para Mathon "existe una empresa que va absorbiendo funciones que pierde el INTI, como el de metrología legal, y está convirtiéndose en un pulpo. Pero no hay manera de que el sector privado reemplace al Instituto y se haga cargo de sus prestaciones".

La pelea está en un momento álgido y con final abierto. Por lo pronto, el martes 28 promete un nuevo round, y nadie descarta recurrir a la Justicia si la disposición queda firme.