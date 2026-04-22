Entre recorte de funciones y probables despidos, arrancó un nuevo round en la pelea que parecía haberse enfriado tras un primer intento frustrado de ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, de minimizar a los organismos técnicos estatales. Ahora, uno de ellos, el INTI, resiste el nuevo ajuste que, vía despidos, pretende el polémico funcionario.
Con el 15% menos de personal en Mendoza, el INTI resiste el nuevo ajuste que plantea Sturzenegger
El INTI Mendoza redujo de 70 a casi 60 trabajadores desde 2025. No descartan ir a la Justicia para frenar los 700 despidos que impulsa Sturzenegger en el país
Actualmente, el INTI Mendoza cuenta con alrededor de 60 trabajadores, entre profesionales, administrativos y técnicos de laboratorio. Según confirmaron desde el organismo, ese plantel ya se redujo un 15% desde que en 2025 el Ministerio empezó con su plan tendiente a reestructurar los entes estatales.
Ahora se enfrenta a una nueva embestida del gobierno en su afán de recortar gastos y blindar el superávit fiscal. Con apoyo de la Multisectorial, los empleados intentan visibilizar la situación ante la opinión pública con asambleas, y lograron que el propio presidente del organismo, Miguel Romero, expusiera qué se pretende hacer con el INTI.
"Todavía no hay una comunicación oficial sobre la nueva disposición. Lo cierto es que desde el año pasado se fueron unos diez compañeros, algunos a través del retiro voluntario y otros que simplemente renunciaron", señalaron desde el seno de la delegación local de INTI, ubicada en Maipú.
El ajuste desde 2025
Pasó casi un año desde que el polémico decreto con el que Sturzenegger buscaba (achique mediante) fusionar al INTI con el INTA, y desregular al INV. Y si bien no prosperó del todo, en silencio el organigrama del ente técnico fue reduciéndose y por eso los trabajadores plantan bandera ante otra oleada de ajuste estatal.
Por lo pronto, casi 1.000 empleados, con el respaldo de la Multisectorial y consignas vinculadas a la defensa de la ciencia y la educación junto al gremio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros, se manifestaron contra lo que pretende el ministro desregulador.
Según explicó a Diario UNO Yamila Mathon, científica, docente universitaria y profesional del Centro de Investigación y Tecnología "el objetivo de visibilizar por qué es importante el INTI lo cumplimos sobradamente. Pero Romero aseguró que más allá del recorte de funciones no habrá despidos durante su gestión, lo que es contrafáctico".
El controversial recorte de funciones que trascendió en estos días no es nuevo, sino un segundo capítulo. En diciembre, el gobierno nacional ya le había extirpado al INTI uno de sus roles troncales: el del control de metrología legal, ni más ni menos que la fiscalización y calibración de instrumentos de medición como balanzas.
"El sector privado no puede reemplazar al INTI"
"Los servicios que ofrece el INTI a las empresas no se pueden discontinuar porque hay convenios vigentes. Igualmente, si pasa quedará un cementerio de equipamientos y material de laboratorio, y más allá de la promesa de no avanzar con los despidos ¿qué va a pasar con los profesionales que trabajan ahí?" señaló la vocera del INTI.
¿Por qué preocupa la quita de otras 900 prestaciones, por una supuesta "baja demanda del mercado" según el gobierno? Porque afectaría ensayos de materiales, para el control de calidad de productos antes de salir al mercado, y demandan tanto el sector privado ( Ecogas, entre otras empresas) como el público (el caso de Anmat con los medicamentos) .
Para Mathon "existe una empresa que va absorbiendo funciones que pierde el INTI, como el de metrología legal, y está convirtiéndose en un pulpo. Pero no hay manera de que el sector privado reemplace al Instituto y se haga cargo de sus prestaciones".
La pelea está en un momento álgido y con final abierto. Por lo pronto, el martes 28 promete un nuevo round, y nadie descarta recurrir a la Justicia si la disposición queda firme.