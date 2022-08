Nuevo cepo

Colapsó la web para renunciar a los subsidios de energía tras la prohibición de comprar dólar ahorro

Como ocurrió con los beneficiarios de planes o programas de ayuda social, quienes no paguen el costo total de la energía no podrán comprar dólar ahorro. Desde el Gobierno entienden que no es viable que quienes tengan una ayuda estatal puedan comprar dólares