Cayeron el dólar oficial y otras cotizaciones, que volvieron a cerrar debajo de los $1.500

Para los analistas, el precio del dólar cede por la caída de la demanda de cobertura de los ahorristas

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista incluso superó los $1.475 del Nación. La mayor cotización se alcanzó a $1.480, con lo cual el dólar se desinfló respecto a su precio en la apertura del mercado.

Por qué bajaron el dólar mayorista y los financieros

Sin embargo, este miércoles en algunos bancos concluyeron la rueda más arriba: en Santander y Patagonia vendiéndolo a $1.480, y con picos de $1.500 (ICBC), como en la víspera.

Según los analistas, empieza a caer la demanda para cobertura en dólares.

En tal contexto, el dólar mayorista se ubicó en$1.449, un precio 1,23% más bajo. Así, quedó a casi $50 del techo cambiario (hoy en $1.498,50).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,28% hasta $1.496. Pero otra vez el dólar Contado Con Liquidación (CCL) registró el mayor descenso. Luego de caer más del 2%, unos $31, el CCL alcanzó los $1.515,78 en promedio y fue el único que se sostuvo en ese nivel.

El dólar turista en tanto se ubicó en los $1.917,5.