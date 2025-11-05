Cayeron el dólar oficial y otras cotizaciones, que volvieron a cerrar debajo de los $1.500

El dólar oficial finalizó este miércoles a$1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que significó una baja de $10 en relación a la jornada anterior. Con la misma dinámica, también cedió el blue, al tocar los $1.440, en una jornada de caídas generalizadas.
La moneda volvió a registrar una caída en su cotización, a la espera de resultados sobre la licitación del gobierno nacional, que enfrenta vencimientos por más de $7,5 billones y de la que se espera un ingreso de fondos que explica ese comportamiento. Se trata de un menú de bonos y letras en pesos, y también dólar linked (ajustable según el tipo de cambio).
Con ese trasfondo, la cotización del dólar blue se retrajo más del 1% luego de un par de días estable y a la suba.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista incluso superó los $1.475 del Nación. La mayor cotización se alcanzó a $1.480, con lo cual el dólar se desinfló respecto a su precio en la apertura del mercado.
Por qué bajaron el dólar mayorista y los financieros
Sin embargo, este miércoles en algunos bancos concluyeron la rueda más arriba: en Santander y Patagonia vendiéndolo a $1.480, y con picos de $1.500 (ICBC), como en la víspera.
Según los analistas, empieza a caer la demanda para cobertura en dólares.
En tal contexto, el dólar mayorista se ubicó en$1.449, un precio 1,23% más bajo. Así, quedó a casi $50 del techo cambiario (hoy en $1.498,50).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,28% hasta $1.496. Pero otra vez el dólar Contado Con Liquidación (CCL) registró el mayor descenso. Luego de caer más del 2%, unos $31, el CCL alcanzó los $1.515,78 en promedio y fue el único que se sostuvo en ese nivel.
El dólar turista en tanto se ubicó en los $1.917,5.