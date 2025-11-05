Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

Cayeron el dólar oficial y otras cotizaciones, que volvieron a cerrar debajo de los $1.500

El dólar en Banco Nación cerró en $1.475 y el blue en $1.445. Qué pasó con el dólar mayorista. Para los expertos, cae la demanda de dólares para cobertura

Por UNO
El dólar oficial y el blue lideraron la baja de las cotizaciones este miércoles 5 de noviembre.

El dólar oficial y el blue lideraron la baja de las cotizaciones este miércoles 5 de noviembre.

El dólar oficial finalizó este miércoles a$1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que significó una baja de $10 en relación a la jornada anterior. Con la misma dinámica, también cedió el blue, al tocar los $1.440, en una jornada de caídas generalizadas.

La moneda volvió a registrar una caída en su cotización, a la espera de resultados sobre la licitación del gobierno nacional, que enfrenta vencimientos por más de $7,5 billones y de la que se espera un ingreso de fondos que explica ese comportamiento. Se trata de un menú de bonos y letras en pesos, y también dólar linked (ajustable según el tipo de cambio).

Con ese trasfondo, la cotización del dólar blue se retrajo más del 1% luego de un par de días estable y a la suba.

dolar, cotizacion
Para los analistas, el precio del dólar cede por la caída de la demanda de cobertura de los ahorristas

Para los analistas, el precio del dólar cede por la caída de la demanda de cobertura de los ahorristas

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista incluso superó los $1.475 del Nación. La mayor cotización se alcanzó a $1.480, con lo cual el dólar se desinfló respecto a su precio en la apertura del mercado.

Por qué bajaron el dólar mayorista y los financieros

Sin embargo, este miércoles en algunos bancos concluyeron la rueda más arriba: en Santander y Patagonia vendiéndolo a $1.480, y con picos de $1.500 (ICBC), como en la víspera.

Según los analistas, empieza a caer la demanda para cobertura en dólares.

En tal contexto, el dólar mayorista se ubicó en$1.449, un precio 1,23% más bajo. Así, quedó a casi $50 del techo cambiario (hoy en $1.498,50).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,28% hasta $1.496. Pero otra vez el dólar Contado Con Liquidación (CCL) registró el mayor descenso. Luego de caer más del 2%, unos $31, el CCL alcanzó los $1.515,78 en promedio y fue el único que se sostuvo en ese nivel.

El dólar turista en tanto se ubicó en los $1.917,5.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar