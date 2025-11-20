Casi no habrá feriado para los comercios del centro durante el finde XL

Pronostico del tiempo en Mendoza - ola de calor - verano - compras - comercios - fiestas - centro Los comerciantes del centro apuntan a recuperar las alicaídas ventas durante el finde XL. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

La decisión está en sintonía con el carácter de "feriado puente" del último día hábil de la semana que aplica mayormente a la administración pública. Y también a las escuelas.

El panorama dista del de otros departamentos como Maipú, donde muchos comercios optaron por balancear ambos días.

Los comercios y el feriado del lunes

Sin embargo, la encuesta confirmó que la posición de los comercios en cuanto a la atención al público cambia de cara al lunes 24 de noviembre, el "verdadero" feriado.

Al respecto, arrojó datos concretos: cerca del 70% de encuestados abrirán sus puertas medio día y algunos jornada completa.

Más allá de la crisis de consumo, la proporción de locales que atenderán a los clientes como cualquier otra jornada decayó respecto del anterior fin de semana XL. Para el feriado del 10 de octubre, el 85% de los comerciantes decidió abrir en horario corrido o el tradicional 4 y 4, aunque no se reflejó en consumo al menos de los turistas.

En el caso de algunas comunas del Gran Mendoza, para la mayoría de los locales este viernes será un día normal. En cambio, permanecerán cerrados el próximo lunes 24 en sintonía con el feriado del Día de la Soberanía.