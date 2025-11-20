Casi no habrá feriado para los comercios del centro durante el finde XL

Se viene un fin de semana XL por el feriado del Día de la Soberanía nacional. Más allá de la expectativa de flujo de turistas, a diferencia de otras fechas la mayoría de los comercios del centro de la Ciudad de Mendoza permanecerán abiertos, según la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys).
Esto aplica tanto al feriado puente turístico de este viernes 21 de noviembre (día no laborable), como al del lunes 24 (feriado nacional).
"El 21 de noviembre la actividad comercial será prácticamente normal", señaló la Cecitys. Es la conclusión de una encuesta realizada por la cámara empresaria presidida por Adrián Alín a más de un centenar de locales de Ciudad.
La decisión está en sintonía con el carácter de "feriado puente" del último día hábil de la semana que aplica mayormente a la administración pública. Y también a las escuelas.
El panorama dista del de otros departamentos como Maipú, donde muchos comercios optaron por balancear ambos días.
Los comercios y el feriado del lunes
Sin embargo, la encuesta confirmó que la posición de los comercios en cuanto a la atención al público cambia de cara al lunes 24 de noviembre, el "verdadero" feriado.
Al respecto, arrojó datos concretos: cerca del 70% de encuestados abrirán sus puertas medio día y algunos jornada completa.
Más allá de la crisis de consumo, la proporción de locales que atenderán a los clientes como cualquier otra jornada decayó respecto del anterior fin de semana XL. Para el feriado del 10 de octubre, el 85% de los comerciantes decidió abrir en horario corrido o el tradicional 4 y 4, aunque no se reflejó en consumo al menos de los turistas.
En el caso de algunas comunas del Gran Mendoza, para la mayoría de los locales este viernes será un día normal. En cambio, permanecerán cerrados el próximo lunes 24 en sintonía con el feriado del Día de la Soberanía.