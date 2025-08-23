Autorizaron más vuelos internacionales desde Mendoza a Santiago de Chile y San Pablo

latam pasajes millas devolucion Latam suma opciones para viajar de manera directa de Mendoza al exterior sin la necesidad de pasar por Buenos Aires. Foto: archivo

Más vuelos internacionales desde Mendoza en el verano

Además, Latam incorpora la conexión Buenos Aires (Ezeiza) – Miami – Santiago de Chile, recientemente autorizada y que comenzará a operar en diciembre.

Desde la Secretaría de Transporte precisaron que la medida "se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el gobierno nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar las frecuencias y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”.

“De esta manera, se continúa avanzando en la apertura del sector aéreo, con una mayor oferta de vuelos para un mercado más libre y beneficioso tanto para las empresas como para los pasajeros”, apuntaron.

La semana pasada, GOL Líneas Aéreas anunció la incorporación de una ruta directa que unirá Río de Janeiro con Mendoza. De esta forma, los viajeros mendocinos podrán planificar sus próximas vacaciones de verano a Brasil. Los dos vuelos semanales sin escala desde el aeropuerto El Plumerillo estarán operativos desde el 5 de enero y hasta el 12 de abril del 2026.

Fuente: Noticias Argentinas