Inicio Economía Vuelos
Transporte aéreo

Autorizaron más vuelos internacionales desde Mendoza a Santiago de Chile y San Pablo

Latam Airlines tendrá a cargo los nuevos vuelos al exterior. La aerolínea ya tiene 13 conexiones entre Mendoza y la capital del vecino país

Por UNO
La aerolínea Latam operará los nuevos vuelos internacionales desde Mendoza.

La aerolínea Latam operará los nuevos vuelos internacionales desde Mendoza.

El gobierno nacional autorizó la operación de más vuelos internacionales desde la ciudad de Mendoza a Santiago de Chile y San Pablo. Lo hizo a través de la resolución 24/2025, publicada en el Boletín Oficial, por la Secretaría de Transporte y la empresa que tendrá a su cargo las operaciones es Latam Airlines.

De acuerdo a la disposición, Latam podrá realizar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos (Brasil), y viceversa, sumando de esa manera conectividad internacional a los habitantes de Cuyo que ahora tendrán otra opción para conectarse con el exterior de manera directa, sin pasar por Buenos Aires.

Estos vuelos se suman a los otros destinos que la aerolínea ya opera actualmente: Santiago de Chile – Ezeiza (21 frecuencias semanales); Santiago de Chile – Aeroparque (27); Santiago de Chile – Córdoba (10); y Santiago de Chile – Mendoza (13).

latam pasajes millas devolucion
Latam suma opciones para viajar de manera directa de Mendoza al exterior sin la necesidad de pasar por Buenos Aires.

Latam suma opciones para viajar de manera directa de Mendoza al exterior sin la necesidad de pasar por Buenos Aires.

Más vuelos internacionales desde Mendoza en el verano

Además, Latam incorpora la conexión Buenos Aires (Ezeiza) – Miami – Santiago de Chile, recientemente autorizada y que comenzará a operar en diciembre.

Desde la Secretaría de Transporte precisaron que la medida "se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el gobierno nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar las frecuencias y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”.

“De esta manera, se continúa avanzando en la apertura del sector aéreo, con una mayor oferta de vuelos para un mercado más libre y beneficioso tanto para las empresas como para los pasajeros”, apuntaron.

La semana pasada, GOL Líneas Aéreas anunció la incorporación de una ruta directa que unirá Río de Janeiro con Mendoza. De esta forma, los viajeros mendocinos podrán planificar sus próximas vacaciones de verano a Brasil. Los dos vuelos semanales sin escala desde el aeropuerto El Plumerillo estarán operativos desde el 5 de enero y hasta el 12 de abril del 2026.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas relacionados:

Te puede interesar