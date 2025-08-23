Subió el plazo fijo otra vez: cuánto hay que invertir para ganar $327.000 en 30 días

Teniendo en cuenta que327450.000 a 30 días:

Plazo: 30 días

Capital: $8.750.000

Intereses ganados: $327.226,03

Monto total: $9.077.226,03

TNA: 45,50%

TEA: 56,31%

Es importante aclarar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Cambió el plazo fijo en agosto: qué bancos pagan más intereses

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Con la decisión que tomaron los bancos sobre el plazo fijo, una de las entidades con mayor porcentaje de interés para clientes es el ICBC Argentina con un 46,30%; le siguen el Hipotecario (45,5%), el Galicia y el Macro (45%) y continúa el listado el Nación y el Credicoop (44%).

