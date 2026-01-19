Inicio Economía Ingresos Brutos
ATM actualizó Ingresos Brutos para monotributistas a partir de febrero: la nueva tabla de importes mensuales

Los importes fijos mensuales de Ingresos Brutos van de $12.176 a $229.223. La tabla fue publicada por ATM este lunes en el Boletín Oficial

Analía Doña
ATM actualizó valores de Ingresos Brutos con una tabla especial según la categoría de monotributo.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) actualizó los importes mensuales fijos de Ingresos Brutos para contribuyentes del Régimen Simplificado –monotributo–, aplicables a partir de febrero de 2026.

La resolución N°4 publicada en el Boletín Oficial de Mendoza detalló los importes correspondientes a cada categoría de monotributo.

alfredo cornejo victor fayad impuestos ingresos brutos.jpg
El Gobierno de Mendoza dio a conocer los nuevos valores de Ingresos Brutos para los inscriptos en ,onotributo.

Cuánto pago de Ingresos Brutos según categoría de monotributo

Los valores actualizados de Ingresos Brutos van de $12.176 a $229.223, según categoría de monotributo:

  • Categoría A: $ 12.176
  • Categoría B: $ 19.112
  • Categoría C: $ 28.586
  • Categoría D: $ 37.707
  • Categoría E: $ 52.183
  • Categoría F: $ 65.397
  • Categoría G: $ 78.206
  • Categoría H: $ 118.656
  • Categoría I: $ 139.456
  • Categoría J: $ 167.307
  • Categoría K: $ 229.223
Arca- Monotributo.jpg
ATM dio a conocer los nuevos montos de Ingresos Brutos para contribuyentes del R&eacute;gimen de Monotributo.

ATM dio a conocer los nuevos montos de Ingresos Brutos para contribuyentes del Régimen de Monotributo.

Según expresó la norma, esta actualización se realiza en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley Impositiva N° 9.680 y el Código Fiscal, siguiendo los criterios de actualización de la Ley Nacional N° 24.977.

Los montos se abonarán junto con el impuesto integrado del monotributo nacional.

