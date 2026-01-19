La Administración Tributaria Mendoza (ATM) actualizó los importes mensuales fijos de Ingresos Brutos para contribuyentes del Régimen Simplificado –monotributo–, aplicables a partir de febrero de 2026.
Importes fijos
ATM actualizó Ingresos Brutos para monotributistas a partir de febrero: la nueva tabla de importes mensuales
Los importes fijos mensuales de Ingresos Brutos van de $12.176 a $229.223. La tabla fue publicada por ATM este lunes en el Boletín Oficial
La resolución N°4 publicada en el Boletín Oficial de Mendoza detalló los importes correspondientes a cada categoría de monotributo.
Cuánto pago de Ingresos Brutos según categoría de monotributo
Los valores actualizados de Ingresos Brutos van de $12.176 a $229.223, según categoría de monotributo:
- Categoría A: $ 12.176
- Categoría B: $ 19.112
- Categoría C: $ 28.586
- Categoría D: $ 37.707
- Categoría E: $ 52.183
- Categoría F: $ 65.397
- Categoría G: $ 78.206
- Categoría H: $ 118.656
- Categoría I: $ 139.456
- Categoría J: $ 167.307
- Categoría K: $ 229.223
Según expresó la norma, esta actualización se realiza en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley Impositiva N° 9.680 y el Código Fiscal, siguiendo los criterios de actualización de la Ley Nacional N° 24.977.
Los montos se abonarán junto con el impuesto integrado del monotributo nacional.