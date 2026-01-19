ARCA definió el Impuesto a las Ganancias que se tributará en 2026

Con la actualización, el nuevo piso salarial para comenzar a tributar el impuesto se ubica en $2.490.038 mensuales netos para un empleado soltero sin hijos. En el caso de una persona casada con dos hijos, el mínimo no imponible asciende a $3.302.179 de ingresos netos mensuales, mientras que para un casado sin hijos el umbral se fija en $2.894.000.

ARCA ARCA actualizó las deducción del impuesto a las Ganancias para 2026.

Tanto las escalas del impuesto como las deducciones personales se ajustan de manera semestral de acuerdo con la evolución de la inflación. En este caso, la variación acumulada entre julio y diciembre de 2025 fue del 14,29%, porcentaje que se aplicó a todos los parámetros vigentes para el período enero-julio.