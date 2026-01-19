ARCA definió el Impuesto a las Ganancias que se tributará en 2026

ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP), publicó las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, junto con las tablas de deducciones actualizadas, que fueron ajustadas en función de la inflación del último semestre. Los nuevos valores regirán entre enero y julio de este año.
Con la actualización, el nuevo piso salarial para comenzar a tributar el impuesto se ubica en $2.490.038 mensuales netos para un empleado soltero sin hijos. En el caso de una persona casada con dos hijos, el mínimo no imponible asciende a $3.302.179 de ingresos netos mensuales, mientras que para un casado sin hijos el umbral se fija en $2.894.000.
Tanto las escalas del impuesto como las deducciones personales se ajustan de manera semestral de acuerdo con la evolución de la inflación. En este caso, la variación acumulada entre julio y diciembre de 2025 fue del 14,29%, porcentaje que se aplicó a todos los parámetros vigentes para el período enero-julio.
Como resultado de esta actualización, la ganancia no imponible correspondiente al primer semestre se ubicará en $5.151.802,50, con vigencia hasta diciembre de 2026. En cuanto a las cargas de familia, la deducción por cónyuge se elevó a $4.851.964,66; por hijo, a $2.446.863,48; y la deducción especial quedó establecida en $18.031.308,76.