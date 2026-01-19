El FMI ubicó a la Argentina entre las economías con mayor crecimiento proyectado

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina y proyectó un crecimiento económico del 4% tanto en 2026 como en 2027. El organismo ya había destacado el desempeño de la economía local en 2025 y el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei.
Según un informe del FMI, estas proyecciones reflejan una consolidación de la actividad y ubican al país con una expansión superior al promedio mundial, estimado en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027.
En el plano regional, Argentina también se posiciona por encima de la media de América Latina y el Caribe, que prevé un crecimiento del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027. En la comparación con las principales economías de la región, el dinamismo local sobresale: Brasil desaceleraría su ritmo al 1,6% en 2026, con un repunte al 2,3% en 2027, mientras que México mantendría tasas moderadas del 1,5% y 2,1%, respectivamente.
Siempre de acuerdo con el FMI, a nivel global la Argentina se destaca dentro del grupo de las 30 economías que concentran la mayor parte del Producto Bruto Interno (PBI) mundial.
Según el informe Panorama Económico Mundial (WEO), al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el país se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado, solo por detrás de mercados emergentes de alto dinamismo como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita.