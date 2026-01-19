El FMI ubicó a la Argentina entre las economías con mayor crecimiento proyectado

Según un informe del FMI, estas proyecciones reflejan una consolidación de la actividad y ubican al país con una expansión superior al promedio mundial, estimado en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027.

En el plano regional, Argentina también se posiciona por encima de la media de América Latina y el Caribe, que prevé un crecimiento del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027. En la comparación con las principales economías de la región, el dinamismo local sobresale: Brasil desaceleraría su ritmo al 1,6% en 2026, con un repunte al 2,3% en 2027, mientras que México mantendría tasas moderadas del 1,5% y 2,1%, respectivamente.