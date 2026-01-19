Confirmado por cada banco el precio del dólar este martes 20 de enero cuando abran

dolares (2)

Precio del dólar el martes 20 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este martes 20 de enero será de alrededor de $1.460.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.445

Banco Nación: $1.455

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.455

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460

Banco Patagonia: $1.455

Banco Hipotecario: $1.460

Banco Santander: $1.460

Brubank: $1.455

Banco Credicoop: $1.460

Banco Macro: $1.465

Banco Piano: $1.450

Banco de Comercio: $1.450

Cuál será el precio del dólar blue este martes 20 de enero

Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en el inicio de la última semana.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 20 de enero arrancará a un precio de $1.510, manteniendo cierta diferencia con el oficial y, al mismo tiempo, manteniéndose estable con lo que ha sido el inicio de la semana.