Confirmado por cada banco el precio del dólar este martes 20 de enero cuando abran

Los bancos más importantes de Argentina le comunicaron al Banco Central cuál será el precio del dólar cuando este martes 20 de enero abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.
Para el segundo día de la semana, los bancos confirmaron que el precio del dólar tendrá un promedio de alrededor de $1460, aunque algunas entidades lo tendrán por debajo o por encima de ese precio.
Asimismo, se confirmó que el dólar blue se mantendrá con un precio superior al del dólar oficial, en una tendencia que se viene dando desde las últimas semanas del 2025.
Precio del dólar el martes 20 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este martes 20 de enero será de alrededor de $1.460.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.445
- Banco Nación: $1.455
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.455
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460
- Banco Patagonia: $1.455
- Banco Hipotecario: $1.460
- Banco Santander: $1.460
- Brubank: $1.455
- Banco Credicoop: $1.460
- Banco Macro: $1.465
- Banco Piano: $1.450
- Banco de Comercio: $1.450
Cuál será el precio del dólar blue este martes 20 de enero
Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en el inicio de la última semana.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 20 de enero arrancará a un precio de $1.510, manteniendo cierta diferencia con el oficial y, al mismo tiempo, manteniéndose estable con lo que ha sido el inicio de la semana.