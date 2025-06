ARCA suspenderá cuentas, tarjetas y billeteras virtuales a aquellos que figuren en esta lista

arca, tarjetas.jpg

Por qué ARCA bloquea las cuentas y las tarjetas

Según ARCA, toda persona puede convertirse en "no confiable" y entrar en la lista bajo ese nombre, si cumple con algunos requisitos como poseer inconsistencias en su información tributaria, no tener documentos que respalden sus movimientos y realizar operaciones que no están verificadas o justificadas.

En ese sentido, no solamente las personas están en la mira de ARCA. Esta medida también puede afectar a los comercios, que pueden ver bloqueadas las operaciones de CUITs que posean un estatus considerado irregular. De esa manera se verán afectadas diferentes modos de cobro del lugar.

En caso de que ARCA encuentre algún motivo para considerar a alguien "no confiable", puede disponer bloquear las tarjetas de crédito, débito y prepagas, las billeteras virtuales y las cuentas bancarias.

Cómo salir de la lista de "no confiables" de ARCA

No obstante, hay que tener en cuenta que entrar en la lista de "no confiables" de ARCA no es algo definitivo, sino que esta decisión se puede revertir o cambiar. Para hacerlo se debe ingresar al sitio del organismo e ingresar a la sección: "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial".

Una vez allí, hay que realizar la presentación digital con la documentación requerida y esperar a que ARCA evalúe el caso y luego notifique su decisión.