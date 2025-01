ARCA, ex AFIP, abrió retiros anticipados y apuntan a más de 100 empleados en Mendoza

Es la medida más concreta de ajuste lanzada por la gestión Milei desde que decidió la reestructuración del ente recaudador y rebautizarlo como ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Sucede que antes había preanunciado despidos. Y hasta eliminar algunos derechos adquiridos, como la Cuenta de Jerarquización, por la cual históricamente los trabajadores de AFIP han cobrado un proporcional de la recaudación impositiva.

Pero ninguna de las dos decisiones anunciadas con bombos y platillos terminó de plasmarse. De hecho, el plus por recaudación se redujo al 0,60% pero no se eliminó como había prometido el Gobierno.

Cómo pueden acceder los empleados de AFIP

El llamado Sistema de Retiro Anticipado para el personal de la planta permanente de ARCA quedó firme a través de la Disposición 3/2025 firmada por el responsable del ente, Juan Pazo, que además definió un modelo de notificación electrónica.

Allí se establece "adelantar la indemnización a modo de reconocimiento por los servicios prestados por los agentes". Y marca "un tope máximo de 1500 vacantes", de lo que ya se notificó al Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA), y la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP).

En Mendoza hay más de 100 trabajadores de la ex AFIP, actual ARCA, en condiciones de aceptar el retiro anticipado. Por edad (58 años como mínimo) y cumplir otros requisitos, como no ser deudor de impuestos provinciales y nacionales.

Son los que, de aceptar las condiciones, recibirán una indemnización en base al sueldo de diciembre de 2024. Y un total de 20 sueldos dividido en 3 pagos mensuales.

El año pasado había iniciado con 485 y terminó el 2024 con 420 empleados gracias a la jubilación anticipada de varios de ellos.

Ahora, si todos los que cumplen los requisitos acceden, al final de la reestructuración la planta de personal en la provincia se habrá achicado alrededor del 25%.

"Es una decisión unilateral, como tantas de este gobierno. Aclaremos que se trata de retiro anticipado y no voluntario, en cuyo caso correspondería que quienes acepten puedan cobrar un sueldo por año trabajado o de antigüedad en vez de 20", resaltó Oscar Cardinali, de AEFIP Mendoza, que representa a los empleados de la sede local de AFIP.

Si se tiene en cuenta que la jubilación de un trabajador de AFIP tiene un tope de $1,7 millón mensual, quienes están cerca de pasar al sector pasivo sacan cuentas. Y no ven con malos ojos irse antes con más de 1 año y medio de sueldos acumulados.

En el otro extremo, los empleados con menos antigüedad (menos de 10 años) también pueden verse beneficiados. Pero no a todos les cierra: en el medio, un trabajador de ARCA con 30 años de actividad al que le queda tiempo para jubilarse puede considerar poco ventajosa la oferta.

"Cargo de jerarquización": el plus por recaudación de ARCA sigue

Contrariamente a lo que había anunciado en su momento el vocero presidencial Manuel Adorni, el "plus" que significa para los salarios de los trabajadores de la ex AFIP, conocido como "cargo de jerarquización" no se eliminó.

Ese ingreso extra o bonus, que se nutre de un porcentaje de la recaudación impositiva, para muchos empleados de la actual ARCA representa prácticamente duplicar el ingreso mensual.

En realidad, lo que decidió el gobierno finalmente fue una quita parcial del porcentaje. Al comienzo de la gestión Milei equivalía al 0,70%, pero en junio se redujo al 0,65%.

Ahora, a través de una resolución firmada por el actual responsable del organismo, Juan Pazo, pasó al 0,60% a partir del 1 de enero. Sin embargo, el proporcional para el sueldo de cada trabajador varía por dedicación o resultados: algunos perciben el equivalente al 5%, un 25%, un 40% o más de su haber mensual.

"La sociedad argentina continúa realizando un enorme esfuerzo en un contexto social, económico y financiero muy apremiante aún, más allá de la baja de la inflación conseguida en los últimos meses", señala en los considerandos la medida firmada por Pazo.

Al mismo tiempo, señala la necesidad de "un aprovechamiento más racional de recursos humanos y materiales" de ARCA. Y, de igual modo, "la puesta en funcionamiento de una estructura simplificada, garantizando una mayor especialización y eficiencia en la ejecución de sus funciones".