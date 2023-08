Alejandro Vigil trasciende fronteras y ya lanzó su primer vino fuera de Argentina

►TE PUEDE INTERESAR: La feria de vinos Chachingo Wine Fair llega a Buenos Aires

Vino de Alejandro Vigil en España.JPG El Reventón La Reina, el vino que el mendocino Alejandro Vigil lanzó en España.

La etiqueta del vino de Alejandro Vigil en España

En la etiqueta la nueva creación de Vigil dice: El Reventón. La Reina. Valle del Alberche. Sierra de Gredos. Vino de Parcela 2022. En la contraetiqueta agrega: "Garnacha. Procedente de viñas viejas de un único viñedo de 6,2 hectáreas, con suelo granítico a 820-860 metros de altitud. Vino de Pueblo. San Juan de la Nava".

Con ella, el enólogo creó Bodega Aleanna y sus multipremiados vinos El Enemigo y Gran Enemigo.

En septiembre de 2022, el “Messi de los vinos”, tal como lo bautizó la prensa había informado: “Con Adrianna hemos comprado un viñedo en España que se llama La Reina, que son 9 hectáreas de Garnacha, en un pueblo cercano a San Juan”.

La sierra de Gredos, con suelos arenosos y pedregosos graníticos que se levantan a 900 y 1000 metros sobre el nivel del mar, constituye uno de los lugares que han reformateado el vino español.

“Es todo como un mundo nuevo para nosotros, es una zona a descubrir. Tengo varios amigos por allá que me van a dar una mano para entender un lugar que yo no he vivido. Lo conocía mucho, pero no he estado más de unos días. Así que a empezar a trabajar y a conocer”, expresó exultante Vigil hace un año . Finalmente su sueño se hizo realidad.

Sierras de Gredos, España.JPG La sierra de Gredos, con suelos arenosos y pedregosos graníticos, es el sitio español de Alejandro Vigil.

La trayectoria de Alejandro Vigil

Alejandro Vigil es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, con maestrías en riego y drenaje, y en viticultura y enología. Inició su carrera en el INTA y en 2002 comenzó a trabajar en la bodega Catena Zapata como director del Departamento de Investigación y Desarrollo, para integrar luego el equipo de Enología que dirige.

Es Chief Winemaker de la bodega Catena Zapata donde trabaja desde 2002; creó El Enemigo Wines en 2013; es ingeniero agrónomo y uno de los enólogos más influyentes del mundo según la revista Decanter.

En 2018, dos de sus vinos -Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2013 y Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones 2016- fueron los primeros vinos argentinos en recibir 100 puntos Parker, algo así como los Nobel o los Óscar del mundo de la vitivinicultura que entrega la prestigiosa publicación The Wine Advocate; y desde el año pasado es presidente de Wines of Argentina (WoFA) fundada en 1993 con la misión de promover la marca vino argentino en todo el mundo.

También es un apasionado filósofo del vino; fanático de la música (en especial del jazz aunque se define ricotero); esposo de María Sance desde hace más de 20 años y padre de dos adolescentes.

