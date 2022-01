A horas del vencimiento con el FMI, creció la posibilidad de "retrasar" el pago de la cuota de la deuda

A esos contactos diarios se sumó el nuevo representante del FMI en Argentina, Ben Kelmanson, que está participando en discusiones en curso entre el equipo del Fondo y las autoridades argentinas, según confirmaron desde el FMI como parte del "diálogo continuo".

Así, en el Ejecutivo buscan desdramatizar una eventual decisión de no pagar el viernes para resguardar las reservas del Banco Central. Los papers del FMI dan cuenta de que los arrears o atrasos, sobre todo los prolongados, son casi tema del pasado. Antes eran moneda corriente entre países chicos con problemas políticos. Y la literatura también reconoce que "los bajos niveles de reservas pueden ser una señal de que es probable acumular atrasos".

Hay 180 días para acordar

Una vez dentro de esta instancia, hay 180 días para acordar y los plazos se van estirando. A los dos años, un país puede ser expulsado del FMI. Pero los ex FMI como el argentino Claudio Loser reconocen que si hay una negociación en el medio y voluntad de diálogo, se puede seguir avanzando pese a los atrasos, que pueden pagarse cuando se llegue al acuerdo, y cancelarse con el mismo acuerdo.

Allí entra la discusión por los fondos frescos que también es parte de la negociación con el FMI y si los pagos realizados en el último año pueden volver para fortalecer las reservas.

Mientras se mantenga la negociación, en tanto, los atrasos pueden seguir acumulándose: al pago de enero podrían sumarse los u$s 350 millones de febrero pero no así los u$s 2900 de marzo, si no se llega a un acuerdo antes.

En el mientras tanto, liberaría dólares para pagar a otros organismos multilaterales de crédito y al Club de París, con el que vencen otros u$s 200 millones en marzo y con el que hay que sentarse a rediscutir a fin de ese mes por los u$s 2000 millones que se aplazaron el año pasado con el puente de tiempo. La condición para esa renegociación es contar con un acuerdo con el FMI.