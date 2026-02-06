Donald Trump compartió un polémico video que muestra a Barack y Michelle Obama como monos

Embed

Reacciones y acusaciones de racismo

La difusión del video provocó indignación inmediata en múltiples sectores. Líderes demócratas y figuras públicas calificaron el post como un acto racista y ofensivo, señalando que la representación de personas negras como animales tiene una carga histórica de deshumanización y racismo profundo.

Senador Tim Scott, uno de los pocos republicanos afroamericanos del Congreso, declaró que era “lo más racista que he visto de esta Casa Blanca” y urgió a Trump a eliminar la publicación. Otros líderes, como el gobernador de California Gavin Newsom, también repudiaron el video, exigiendo una condena rápida incluso dentro de su propio partido.

Desde la Casa Blanca y luego de eliminado el video, la secretaria de prensa Karoline Leavitt intentó bajar la polémica, describiendo la publicación como parte de un meme de internet que representaba a Trump como “el Rey de la Selva” y a los demócratas como personajes de El Rey León, calificando la reacción como “indignación fingida”.