Donald Trump compartió un polémico video que muestra a Barack y Michelle Obama como monos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió nuevamente en centro de una controversia internacional tras compartir en su plataforma de redes sociales Truth Social un video polémico que incluye una breve escena en la que aparecen el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama representados como monos. La publicación, parte de un clip más largo sobre teorías conspirativas de las elecciones de 2020, desató una ola de condenas de políticos, analistas y líderes públicos por su contenido considerado racista y ofensivo.
El video viral y su contenido
Según informa La Tercera, el material, publicado el jueves por la noche en la cuenta oficial de Trump en Truth Social, duraba poco más de un minuto y comenzó como una pieza que repetía afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020. Hacia el final del clip, en un breve segmento de aproximadamente un segundo, se ve a Barack y Michelle Obama con sus rostros superpuestos sobre cuerpos de primates en un entorno selvático mientras de fondo suena la canción “The Lion Sleeps Tonight”.
La escena fue atribuida a una animación generada por inteligencia artificial y parte de un video mayor denominado “Trump: Rey de la Selva”, que representa simbólicamente al propio Trump como un león y a figuras políticas demócratas como animales.
Reacciones y acusaciones de racismo
La difusión del video provocó indignación inmediata en múltiples sectores. Líderes demócratas y figuras públicas calificaron el post como un acto racista y ofensivo, señalando que la representación de personas negras como animales tiene una carga histórica de deshumanización y racismo profundo.
Senador Tim Scott, uno de los pocos republicanos afroamericanos del Congreso, declaró que era “lo más racista que he visto de esta Casa Blanca” y urgió a Trump a eliminar la publicación. Otros líderes, como el gobernador de California Gavin Newsom, también repudiaron el video, exigiendo una condena rápida incluso dentro de su propio partido.
Desde la Casa Blanca y luego de eliminado el video, la secretaria de prensa Karoline Leavitt intentó bajar la polémica, describiendo la publicación como parte de un meme de internet que representaba a Trump como “el Rey de la Selva” y a los demócratas como personajes de El Rey León, calificando la reacción como “indignación fingida”.