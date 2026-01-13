Kerry elogia los esfuerzos de Beijing en energía limpia

Como resultado clave de la cumbre, los países acordaron un amplio paquete para aumentar la financiación climática y acelerar la implementación del Acuerdo de París de 2015, aunque sin un compromiso claro de alejarse de los combustibles fósiles, según un comunicado de la ONU.

“Después de la COP estamos aquí tambaleándonos un poco… decididos a seguir enfocándonos en un desafío… irritante y desesperantemente más resistente a resolverse de lo que una buena política o diplomacia deberían permitir”, dijo Kerry.

Beijing y el liderazgo de China frente al desafío del cambio climático

Agregó que, aunque la ciencia “no es desconcertante” y las soluciones no son complicadas, la acción climática sigue siendo difícil porque años de avances se están debilitando, la desinformación está siendo financiada con miles de millones de dólares y algunos grandes contaminadores se agrupan para evitar la rendición de cuentas.

“Los costos de la inacción son infinitamente más elevados que los beneficios de acelerar la acción hoy”, señaló, enfatizando que el problema es “un déficit de voluntad, no de energía limpia”.

“Así que lo fundamental es esto: no enfrentamos una falta de conocimientos. Hoy contamos con una abundancia de energía limpia, que cada día se vuelve más barata, más rápida y mejor, especialmente gracias a los avances logrados en China. Y esa es una historia en sí misma que debemos considerar”, afirmó Kerry.

Hizo múltiples referencias al auge de la energía limpia en China, contrastando la fricción política de Occidente con lo que un país puede lograr cuando su liderazgo adopta un compromiso.

La estrategia energética de China desde Beijing hacia la autosuficiencia

El 22 de septiembre de 2020, durante el debate general del 75º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente Xi Jinping anunció que China procuraría alcanzar su pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060.

En contraste con las dudas —y, en algunos casos, retrocesos— observadas en varias economías avanzadas, Kerry señaló que “China no está frenando. China está acelerando”.

Citó el rápido despliegue del país en energía solar y eólica, la producción a gran escala de baterías y la expansión de la red, así como las enormes inversiones en energía limpia, que solo este año ascendieron a u$s 625.000 millones.

Sobre la trayectoria futura de China, Kerry expresó que el país será “completamente autosuficiente en energía” dentro de los próximos 10 a 15 años.