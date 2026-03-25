El comercio exterior del país arranca con fuerte impulso

Durante el mismo período, las exportaciones del país ascendieron a 4,62 billones de yuanes, un aumento del 19,2% respecto al año anterior, mientras que las importaciones crecieron un 17,1% interanual hasta 3,11 billones de yuanes.

Chen Jianwei, investigador especializado en comercio exterior en la Universidad de Economía y Comercio Internacional de Beijing, señaló que el creciente grupo de ingresos medios de China continuará orientando las importaciones hacia bienes de consumo, mientras que el aumento de las importaciones de alta tecnología y de materias primas respaldará la modernización industrial y estimulará la demanda de exportadores de todo el mundo.

Sheana Yue, economista sénior de Oxford Economics, una empresa global de investigación y consultoría económica con sede en el Reino Unido, señaló que el Gobierno chino sigue comprometido con el mantenimiento de una sólida base industrial, lo que indica que la manufactura y las exportaciones continuarán siendo motores clave del crecimiento económico a corto plazo.

Yue indicó que los principales impulsores del crecimiento en 2026 y 2027 seguirán siendo la inversión manufacturera y la demanda externa, mientras que se prevé que el consumo gane importancia a medida que los efectos del ingreso y la riqueza se fortalezcan más adelante en la década.

También se espera que las condiciones externas respalden las perspectivas comerciales de China. Robin Xing, economista jefe para China en Morgan Stanley, señaló que, con Estados Unidos evitando una recesión y cobrando impulso en la segunda mitad de 2026, una relajación gradual de las tensiones comerciales globales y la ampliación de la recuperación de la demanda mundial impulsarán las exportaciones no tecnológicas, alineándolas más estrechamente con la estructura exportadora china.

Además, los últimos datos comerciales destacan el papel central de China en las cadenas globales de suministro. Las empresas con inversión extranjera en China registraron un comercio exterior de 2,2 billones de yuanes en los dos primeros meses del año, un aumento del 15,3% interanual.