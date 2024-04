Boca vs River: Marcos Rojo y Nacho Fernández hablaron en conferencia de prensa

Ignacio Villaroel, vicepresidente segundo de River, y Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, también estuvieron presentes.

La última vez que se enfrentaron, el partido culminó 1 a 1, con goles de Solari y Medina en el Más Monumental. Este domingo se dibujará un episodio más de la historia que los une.

Boca vs River: qué dijeron en conferencia de prensa Marcos Rojo e Ignacio Fernández

El mediocampista de River, Ignacio Fernández, fue uno de los primeros en tomar la palabra en la conferencia de prensa previa del Superclásico y afirmó que "es muy lindo jugar un clásico, es uno de los mejores del mundo".

NAcho Fernández.jpg Nacho Fernández confía en que River podrá resolver el partido en los 90 minutos.

El futbolista de 34 años, que tuvo su esplendor en la era Gallardo, hizo alusión a cómo llega el River de Demichelis y expresó: "tenemos que estar orgullosos de eso. En los últimos partidos fuimos encontrando el funcionamiento, ojalá sea así y consigamos un buen resultado".

Además, se refirió a la vuelta de las dos hinchadas (no sucedía desde el encuentro en Madrid por Copa Libertadores), y sostuvo: "Volver a jugar con las dos hinchadas es muy lindo, ojalá sea en paz, nos merecemos eso. Los últimos clásico, de local, siempre se siente la gente. Tenemos 85 mil personas que nos alientan y es un plus".

b.jpg Ambas hinchadas podrán vivir el superclásico en el Mario Alberto Kempes. No sucedía desde Madrid.

Por otra parte, a Fernández le pidieron que contara el primer clásico que se le viniera a la mente y que se hubiera quedado guardado en su retina: "El del gol de Lanzini y Funes Mori en la Bombonera, creo que empezó a marcar el camino en la historia de los clásicos", relató.

De terminar empatados en el tiempo reglamentario, el partido se definirá desde el punto penal y, sobre esta posibilidad, el ex Atlético Mineiro de Brasil sostuvo: "No lo tenemos en mente, pero sabemos que se puede dar. Vamos a ir a buscarlo para ganar en los 90 minutos, y si después vienen los penales también confiamos, tenemos un arquero campeón del mundo".

Fernández1.jpg Nacho estuvo presente en la final en Madrid donde River venció a Boca.

Por su parte, el defensor y capitán de Boca, Marcos Rojo, palpitó el Superclásico a su manera y manifestó:"es un partido muy importante para nosotros, para la gente de Boca. Es un partido muy lindo que me encanta jugar y tenemos que demostrar lo que sabemos hacer, que estamos en un buen camino".

Marcos rojo.jpg Marcos Rojo sostuvo que es el Superclásico más importante de su carrera.

Asimismo, el defensor analizó que el compromiso los "encuentra en un muy buen momento", y que cada vez se sienten "mejor como grupo y como equipo". Además, agregó: "espero que las cosas nos salgan bien, estamos trabajando para eso. Ganar estos partidos te puede marcar el camino, nos puede hacer muy bien. Este partido nos puede marcar a futuro en el certamen", sentenció el capitán.

En cuanto a su condición física, dijo: "Me siento muy bien, hice una buena pretemporada y tuve la mala suerte de lesionarme. Me costó volver pero pude hacerlo de a poco. El martes jugué (ante Godoy Cruz) y me sentí muy bien y cómodo. Jugamos mucho tiempo con un jugador menos y el desgaste es mayor, pero estoy en uno de mis mejores momentos", sostuvo.

Rojo2.jpg Marcos Rojo es el capitán de Boca.

Por otra parte, el ex Manchester United explicó la magnitud que genera este encuentro: "Es especial. Ayer salí de casa y cada persona que te cruzás te dice que hay que ganar. Ya nos tocó jugar esta clase de partidos y hay que afrontarlo como tal. Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a los más importante de mi carrera. He jugado Argentina - Brasil y el de Manchester, pero este no tiene comparación", destacó.

Por último, Rojo reveló cual es el Superclásico que más lo marcó: "Me acuerdo el penal de Román, que se lo atajan y después lo mete. Me quedó muy grabado ese partido".

La conferencia de prensa completa de Marcos Rojo e Ignacio Fernández