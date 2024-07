Cuál es el superalimento que otorga mucha vitamina C

A diferencia de lo que muchos piensan, la reina de la vitamina C no es la naranja. El superalimento que lo aporta en mayor medida es la frutilla; además, es una fruta portadora de magnesio, por lo que sus propiedades son aún mayores.

NARANJA.jpg Toma nota del superalimento que te aportará más vitamina C que una naranja

Ahora sí, es entendible que el tamaño de una frutilla no es el mismo que el de una naranja por lo que el superalimento debe consumirse en más cantidades para recibir un gran aporte de vitamina C. En este caso, el cálculo es de una taza de frutillas para obtener 95 mg de vitamina C; en cambio, media naranja equivale a 70 mg.

Los especialistas aseguran que la mejor manera de explotar las propiedades de este superalimento no es comiéndolo, aunque igualmente ofrece la vitamina C de esa manera. Según ellos, lo mejores es aplicarlo como cosmético sobre la superficie cutánea.

Por otro lado, además de contener vitamina C, la frutilla tiene alto contenido de licopeno que aporta propiedades antioxidantes. Como si esto fuera poco, ayuda con la protección contra los rayos UVA y es cardioprotector.

Por último, en lo que respecta al contenido de magnesio de este superalimento, tiene beneficios no solo para la salud de la piel sino en general. Este mineral ayuda a ajustar los niveles de glucosa en sangre y favorece la relajación muscular.