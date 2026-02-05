Qué están indicando los granitos en cada zona del rostro y del cuerpo

¿Qué problemas de salud indican los granitos o el acné?

Frente: mala digestión o mala alimentación.

Entrecejo: problemas de hígado.

Mejilla: dunda de almohada o brochas de maquillaje sucias. También pueden ser problemas en los pulmones.

Nariz: exceso de azúcar y de lácteos.

Barbilla y mandíbula: estrés, desbalance hormonal.

Boca: en muchos casos se trata de dermatitis periorificial (puede extenderse a los laterales de la nariz) y se da por cremas, cosméticos, estrés, alergias, corticoides tópicos, etc.

Cuello: cansancio.

Manos: suelen aparecer por cambios de estación o por estrés. No son contagiosos.

Brazos: son conocidos como queratosis pilar, y surgen con la salida de los pelitos y dan un tacto rugoso a la piel.

Piernas: estos granitos aparecen tras la depilación o el rasurado, por la entrada de alguna bacteria en la zona del folículo.

¿Sabías que el lugar donde te salen granitos revela lo que tu cuerpo está intentando decirte? La medicina ancestral lo sabía desde mucho antes. Tu piel no se equivoca, es tu cuerpo hablándote… ¿Estás escuchando? No se trata solo de verte bien, se trata de sanar desde adentro

¿Cómo mejorar la calidad de nuestra piel y evitar la aparición del acné?

La mejor forma de mejorar la calidad de la piel y evitar la aparición de acné es limpiando y usando productos como geles o jabones corporales. Una piel limpia e hidratada no juntará suciedad y grasa en los poros, y de esta manera no aparecerán granitos.

Por otro lado es importante realizar una consulta con un dermatólogo o profesional para que pueda detectar lo que causa el acné y recetar algún producto para eliminarlo.