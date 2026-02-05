Qué están indicando los granitos en cada zona del rostro y del cuerpo

¿Qué problemas de salud indican los granitos o el acné?
- Frente: mala digestión o mala alimentación.
- Entrecejo: problemas de hígado.
- Mejilla: dunda de almohada o brochas de maquillaje sucias. También pueden ser problemas en los pulmones.
- Nariz: exceso de azúcar y de lácteos.
- Barbilla y mandíbula: estrés, desbalance hormonal.
- Boca: en muchos casos se trata de dermatitis periorificial (puede extenderse a los laterales de la nariz) y se da por cremas, cosméticos, estrés, alergias, corticoides tópicos, etc.
- Cuello: cansancio.
- Manos: suelen aparecer por cambios de estación o por estrés. No son contagiosos.
- Brazos: son conocidos como queratosis pilar, y surgen con la salida de los pelitos y dan un tacto rugoso a la piel.
- Piernas: estos granitos aparecen tras la depilación o el rasurado, por la entrada de alguna bacteria en la zona del folículo.
¿Cómo mejorar la calidad de nuestra piel y evitar la aparición del acné?
La mejor forma de mejorar la calidad de la piel y evitar la aparición de acné es limpiando y usando productos como geles o jabones corporales. Una piel limpia e hidratada no juntará suciedad y grasa en los poros, y de esta manera no aparecerán granitos.
Por otro lado es importante realizar una consulta con un dermatólogo o profesional para que pueda detectar lo que causa el acné y recetar algún producto para eliminarlo.
Se aconseja aplicar o usar en la piel con acné productos que contengan los siguientes ingredientes:
- Niacinamida: ayuda a reducir la apariencia de los poros y a equilibrar la producción de sebo. La puedes encontrar en sérums o limpiadores que favorezcan el control de grasa y mantengan la piel equilibrada.
- Ácido salicílico: exfolia de manera natural la piel, eliminando las células muertas que provocan puntos negros y blancos.