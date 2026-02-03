5 tips para tratar la boca seca y los labios partidos

Labios secos partidos La boca seca y los labios partidos suelen darse por consumir bebidas como café o té.

Evita respirar por la boca

Respirar por la boca no es buen hábito y puede empeorar la boca seca. Además, esta actividad también puede favorecer a que aparezcan otros problemas de tipo bucal como el mal aliento. Lo mejor es respirar por la nariz todo lo que puedas.

Consumir hierbas naturales

Existen plantas que son capaces de aumentar en la boca la producción de saliva como por ejemplo la menta, el aloe vera, etc. De esta manera, uno puede aliviar la sensación de boca seca. Te aconsejamos beber jugo de aloe vera, el cual tiene un efecto casi inmediato y proporciona un alivio eficaz de la sequedad de la boca.

Aloe vera.jpg El jugo de aloe vera es ideal para evitar la deshidratación de la boca.

Comer chicles

Comer chicle o caramelos sin azucar ayuda a estimular la producción de saliva y, por lo tanto, aliviará temporalmente los síntomas asociados con la boca seca. Además, comer chicle es ideal para evitar el mal aliento, sobre todo cuando uno pasa muchas horas sin consumir alimentos.

Instala un humidificador de aire

Si sufres de boca seca o tus labios siempre están partidos, lo mejor es colocar en el ambiente un humidificador de aire. El aire demasiado seco en un ambiente puede causar la boca seca. Si el nivel de humedad está por debajo del 40% en tu habitación, lo más sensato será que compres un humidificador de aire funcionando las 24 horas del día.