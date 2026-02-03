Durante el verano es normal que sintamos que nuestra boca está seca o que nuestros labios están partidos. La única solución no es tomar agua, sino que hay muchos otros pasos y tips que debes tener en cuenta para mejorar tu salud bucal.
5 tips para tratar la boca seca y los labios partidos
Evitar bebidas que deshidraten
Parece una obviedad, pero muchas veces la boca seca y los labios partidos son el resultado de consumir mucho café o té. Lo mismo ocurre con el alcohol, las gaseosas y bebidas azucaradas, los que pueden agravar el sindrome de boca seca. Evita o limita su consumo.
Evita respirar por la boca
Respirar por la boca no es buen hábito y puede empeorar la boca seca. Además, esta actividad también puede favorecer a que aparezcan otros problemas de tipo bucal como el mal aliento. Lo mejor es respirar por la nariz todo lo que puedas.
Consumir hierbas naturales
Existen plantas que son capaces de aumentar en la boca la producción de saliva como por ejemplo la menta, el aloe vera, etc. De esta manera, uno puede aliviar la sensación de boca seca. Te aconsejamos beber jugo de aloe vera, el cual tiene un efecto casi inmediato y proporciona un alivio eficaz de la sequedad de la boca.
Comer chicles
Comer chicle o caramelos sin azucar ayuda a estimular la producción de saliva y, por lo tanto, aliviará temporalmente los síntomas asociados con la boca seca. Además, comer chicle es ideal para evitar el mal aliento, sobre todo cuando uno pasa muchas horas sin consumir alimentos.
Instala un humidificador de aire
Si sufres de boca seca o tus labios siempre están partidos, lo mejor es colocar en el ambiente un humidificador de aire. El aire demasiado seco en un ambiente puede causar la boca seca. Si el nivel de humedad está por debajo del 40% en tu habitación, lo más sensato será que compres un humidificador de aire funcionando las 24 horas del día.