¿Es mejor aplicar las cremas faciales con o sin la espátula?

"La evidencia muestra que la contaminación de los productos de skincare suele deberse a usar un producto durante demasiado tiempo, por ejemplo cremas que abrimos en 2021 y hoy seguimos usando; condiciones de almacenamiento; el ambiente y la calidad de los conservantes", sigue explicando Scarano.

En concreto, usar los dedos para tomar el producto del envase o frasco y luego aplicarlo en la piel, no es una fuente frecuente de contaminación. "El uso de espátulas puede tener sentido en contextos expecíficos como en un consultorio, en un gabinete, o en sitios donde una misma crema va a ser empleada o compartidas para muchas personas", dice el dermatólogo.

Cremas faciales Aplicar una crema con espátula no es obligatorio, depende de la preferencia de cada persona.

Quien también ha dado su parecer sobre este tema fue la farmacéutica Lena de Pons, conocida en redes sociales como @lenadepons, quien asegura que “antes de que cualquier cosmético se pueda comercializar, tiene que pasar un challenge test".

Este test consiste en inocular el producto con grandes cantidades de bacterias para comprobar la eficacia de su sistema conservante. "Cantidades ingentes de microorganismos que si tú usas la crema de una manera más o menos normal y más o menos higiénica jamás llegarías a introducir", aclara la profesional.