De las rosas a un ritual: la crema natural que revoluciona el cuidado de la piel

"Yo soy emprendedora, y siempre me gustaron las flores, las rosas. En pandemia surgió el la idea de empezar a explorar las rosas, sus pétalos y estaba buscando crear un perfume. Un amigo biólogo me dijo '¿Por qué no te conseguís un desilador'', y bueno me compré un estilador y empecé a hacer cursos de fitomedicina, de cosmética natural, de alquimia vegetal para capturar no solamente las las propiedades eh físicoquímicas de la planta, sino también su conciencia, la mística que hay detrás", comienza explicando Florencia sobre los orígenes de "La Fleur".

Florencia estuvo 5 años analizando y estudiando las propiedades de las rosas. En su casa de Chapadmalal pudo crear un verdadero paraíso con estas flores, y con el tiempo fue entiendo su funcionamiento y decidió crear una crema (dejando de lado por un momento la idea de los perfumes).

Tras varios años de esfuerzo, el trabajo dio frutos y hoy se puede conseguir una crema hidratante a base de rosas, con un perfume sutil, que deja la piel suave. "Veo esta crema como un ritual, y no como una rutina", explica Florencia.

¿Es una crema apta para todo tipo de piel?

"Es para todo tipo de piel. Es una crema hidratante, deja la piel suave, se absorbe bien. Se puede usar por la noche, pero también por el día, es muy versátil", explica la creadora de "La Fleur".

Por el momento la crema facial a base de rosas de "La Fleur" se adquiere en la página web de la marca, y Florencia asegura: "No tengo tienda, ni tampoco tengo planes de armar una tienda. Más me gusta poder contar la historia y generar esta publicidad de la gente al comprarla online y yo la envío desde acá, desde Mar Plata para toda la Argentina".

En cuanto a las modas o tendencias de ahora donde uno puede encontrarse un video en TikTok o Instagram de preparaciones o mascarillas caseras para la piel y el cabello, Florencia asegura:

"Yo descubrí la fórmula de la crema porque hice un curso, estudié. Yo le recomiendo a la gente que se informe, hay muchas personas que están preparadas y que los pueden guíar. Vivimos en una época bastante líquida, todo el mundo tiene la posibilidad de publicar en redes lo que quiera. Entonces, el filtro de eso debe ser uno mismo".

