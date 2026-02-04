Inicio Belleza Cáncer
Cáncer

Día Mundial contra el Cáncer: cómo cuidar tu piel durante un tratamiento oncológico

Te explicamos cómo proteger tu cuerpo durante los tratamientos oncológicos, según los consejos de los expertos en el cuidado de la piel

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Cómo cuidarse la piel durante los tratamientos oncológicos?

¿Cómo cuidarse la piel durante los tratamientos oncológicos?

En la actualidad, el cáncer representa uno de los mayores desafíos para la salud pública en Argentina. Las estadísticas arrojan que 1 de cada 5 personas será diagnosticada con esta enfermedad a lo largo de su vida, y se prevé un aumento del 77% en los casos para el año 2050.

En este contexto, el Día Mundial contra el Cáncer se vuelve una fecha clave para concientizar y educar sobre esta enfermedad, pero también para aprender a cuidarse la piel durante tratamientos oncológicos.

Hidratar piel
Durante los tratamientos oncol&oacute;gicos la piel debe mantenerse hidratada con cremas y protectores solares.&nbsp;

Durante los tratamientos oncológicos la piel debe mantenerse hidratada con cremas y protectores solares.

¿Cómo cuidarse la piel durante los tratamientos oncológicos?

El tratamiento contra el cáncer impacta en la salud física y también en el bienestar emocional de los pacientes y cuidadores. "El cuidado dermatológico es un pilar fundamental para los pacientes oncológicos", sostiene Marilina Zabalo (MN 111660), médica dermatóloga para La Roche-Posay.

"Uno de los efectos secundarios más comunes del tratamiento contra el cáncer son las alteraciones en la piel, las cuales afectan a 8 de cada 10 pacientes", sigue explicando la profesional.

Crema piel.jpg
Durante los tratamientos oncol&oacute;gicos hay que mantener la piel bien hidratada.&nbsp;

Durante los tratamientos oncológicos hay que mantener la piel bien hidratada.

Hay que mantener hidratado todo el cuerpo, y se pueden usar tanto cremas humectantes como sérums o aceites. Además, es muy importante usar protector solar todos los días, y al momento de colocar los productos, lo mejor es hacerlo con pequeños golpes y toquecitos, en lugar de arrastrar o frotar, ya que esto puede dañar la piel.

En cuanto a la limpieza, lo mejor es usar jabones en gel, ya que estos generan mucha espuma y pueden hidratar la piel al mismo tiempo. Se aconseja tomar baños o duchas cortos, y siempre usando agua tibia.

Por otro lado, las manos deben cuidarse con cremas hidratantes, protector solar y esmaltes que sean fortalecedores. Evita los tratamientos de manicura y pedicura con productos tóxicos.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar