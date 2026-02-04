Día Mundial contra el Cáncer: cómo cuidar tu piel durante un tratamiento oncológico

En la actualidad, el cáncer representa uno de los mayores desafíos para la salud pública en Argentina. Las estadísticas arrojan que 1 de cada 5 personas será diagnosticada con esta enfermedad a lo largo de su vida, y se prevé un aumento del 77% en los casos para el año 2050.
En este contexto, el Día Mundial contra el Cáncer se vuelve una fecha clave para concientizar y educar sobre esta enfermedad, pero también para aprender a cuidarse la piel durante tratamientos oncológicos.
¿Cómo cuidarse la piel durante los tratamientos oncológicos?
El tratamiento contra el cáncer impacta en la salud física y también en el bienestar emocional de los pacientes y cuidadores. "El cuidado dermatológico es un pilar fundamental para los pacientes oncológicos", sostiene Marilina Zabalo (MN 111660), médica dermatóloga para La Roche-Posay.
"Uno de los efectos secundarios más comunes del tratamiento contra el cáncer son las alteraciones en la piel, las cuales afectan a 8 de cada 10 pacientes", sigue explicando la profesional.
Hay que mantener hidratado todo el cuerpo, y se pueden usar tanto cremas humectantes como sérums o aceites. Además, es muy importante usar protector solar todos los días, y al momento de colocar los productos, lo mejor es hacerlo con pequeños golpes y toquecitos, en lugar de arrastrar o frotar, ya que esto puede dañar la piel.
En cuanto a la limpieza, lo mejor es usar jabones en gel, ya que estos generan mucha espuma y pueden hidratar la piel al mismo tiempo. Se aconseja tomar baños o duchas cortos, y siempre usando agua tibia.
Por otro lado, las manos deben cuidarse con cremas hidratantes, protector solar y esmaltes que sean fortalecedores. Evita los tratamientos de manicura y pedicura con productos tóxicos.