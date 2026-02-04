Día Mundial contra el Cáncer: cómo cuidar tu piel durante un tratamiento oncológico

"Uno de los efectos secundarios más comunes del tratamiento contra el cáncer son las alteraciones en la piel, las cuales afectan a 8 de cada 10 pacientes", sigue explicando la profesional.

Crema piel.jpg Durante los tratamientos oncológicos hay que mantener la piel bien hidratada.

Hay que mantener hidratado todo el cuerpo, y se pueden usar tanto cremas humectantes como sérums o aceites. Además, es muy importante usar protector solar todos los días, y al momento de colocar los productos, lo mejor es hacerlo con pequeños golpes y toquecitos, en lugar de arrastrar o frotar, ya que esto puede dañar la piel.

En cuanto a la limpieza, lo mejor es usar jabones en gel, ya que estos generan mucha espuma y pueden hidratar la piel al mismo tiempo. Se aconseja tomar baños o duchas cortos, y siempre usando agua tibia.

Por otro lado, las manos deben cuidarse con cremas hidratantes, protector solar y esmaltes que sean fortalecedores. Evita los tratamientos de manicura y pedicura con productos tóxicos.