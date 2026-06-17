La bebida post cena que es ideal para el bienestar estomacal

Existen 3 tipos de hierbas que son excelentes para hacer infusiones y consumirlas antes de irse a dormir:

Hierbaluisa: destaca por su doble acción. Por un lado, ayuda a reducir el estrés y favorece un sueño de mayor calidad; por otro, contribuye a aliviar molestias digestivas como los gases o los calambres estomacales.

Flor de azahar: comparte muchas de estas propiedades. Tiene un efecto calmante, ayuda a reducir los espasmos digestivos, puede aliviar las náuseas y favorece una digestión más tranquila y pausada.

Hinojo: es una de las plantas digestivas por excelencia y resulta especialmente útil para combatir la sensación de pesadez y la hinchazón abdominal persistente.

Estas plantas o hierbas cuenta con respaldo científico por sus efectos beneficiosos sobre la mucosa intestinal y la microbiota.

Infusión (1).jpg Las infusiones deben consumirse templadas, no frías o calientes.

También se puede hacer una infusión o té de cúrcuma, la cual tiene propiedades antiinflamatorias; o con jengibre, el cual sirve para favorecer el vaciado gástrico.

El hinojo también puede ser usado en infusiones, y es ideal para reducir la acumulación de gases en el estomágo. Por último se destaca la menta negra, cuyos efectos antiespasmódicos están ampliamente documentados, aunque las expertas recomiendan reservarla preferentemente para el día.