La bebida post cena que es ideal para el bienestar estomacal

¿Qué nos conviene beber por la noche para cuidar nuestra digestión?
Durante la hora previa a acostarnos, lo que consumimos influye mucho en nuestro descanso y salud intestinal. La doctora Martine Cotinat, gastroenteróloga, y la naturópata Lydie Palmieri recomiendan establecer un ritual después de la cena para activar el sistema nervioso parasimpático y favorecer la conciliación del sueño.
Además de beber mucha agua para hidratarnos, por la noche hay que consumir infusiones templadas. Las bebidas muy frías o demasiado calientes pueden ralentizar la digestión.
Existen 3 tipos de hierbas que son excelentes para hacer infusiones y consumirlas antes de irse a dormir:
- Hierbaluisa: destaca por su doble acción. Por un lado, ayuda a reducir el estrés y favorece un sueño de mayor calidad; por otro, contribuye a aliviar molestias digestivas como los gases o los calambres estomacales.
- Flor de azahar: comparte muchas de estas propiedades. Tiene un efecto calmante, ayuda a reducir los espasmos digestivos, puede aliviar las náuseas y favorece una digestión más tranquila y pausada.
- Hinojo: es una de las plantas digestivas por excelencia y resulta especialmente útil para combatir la sensación de pesadez y la hinchazón abdominal persistente.
Estas plantas o hierbas cuenta con respaldo científico por sus efectos beneficiosos sobre la mucosa intestinal y la microbiota.
También se puede hacer una infusión o té de cúrcuma, la cual tiene propiedades antiinflamatorias; o con jengibre, el cual sirve para favorecer el vaciado gástrico.
El hinojo también puede ser usado en infusiones, y es ideal para reducir la acumulación de gases en el estomágo. Por último se destaca la menta negra, cuyos efectos antiespasmódicos están ampliamente documentados, aunque las expertas recomiendan reservarla preferentemente para el día.