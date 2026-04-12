Los labios gruesos, carnosos o incluso voluminossos son el sueño de muchas personas, y en la búsqueda de este deseo terminan inyectándose cualquier sustancia que por un momento les brinda lo que buscan, pero por otro terminan sufriendo diversos problemas de salud.
El sencillo truco de maquillaje que te hará lucir tus labios mucho más gruesos
Si quieres que tu boca se vea mucho más carnosa, llamativa o con volumen, puedes lograrlo usando solo maquillaje
Aunque no lo creas, existe una forma sencilla (un truquito) de conseguir unos labios muchos más gruesos, usando solamente productos de maquillaje.
¿Cómo lograr unos labios gruesos o voluminosos usando solo maquillaje?
La maquilladora Huda Kattan, quien creó la marca Huda Beauty es quien ha compartido un truco sencillo y efectivo para conseguir unos labios voluminosos en cuestión de minutos.
Huda Kattan recomienda comenzar poniendo un poco de base de maquillaje justo en el centro del labio inferior, para dar un efecto de volumen y luz que hace que los labios se vean más llenos y jugosos.
Luego deberás delinear los labios, ya que este paso ayuda a definir la forma de la boca. Lo mejor es recurrir a un tono marrón o rosado profundo. No tienes que delinear por fuera de la línea natural de la boca, sino siguiendo la misma. "La clave está en difuminar inmediatamente con el dedo, antes de que se seque, para conseguir un efecto natural y evitar líneas duras", asegura Kattan.
A continuación, se aconseja usar labiales con acabado gloss, ya que los mismos son mucho más hidratantes que otros productos. Además, garantizan una pigmentación intensa y duradera. Actualmente se consiguen labiales gloss en diversos tonos (atrás quedaron los tiempos donde solo estaba el color transparente). La combinación de un delineador difuminado y un gloss ayuda a crear una transición suave y aportar volumen óptico. Esta fina línea sobre el delineado rompe la dureza y añade un toque de frescura al look.
Para finalizar, la maquilladora Huda Kattan recomienda aplicar encima un aceite de labios que aporte brillo y nutrición sin resultar pegajoso.