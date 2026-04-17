El blazer vintage que marcará tendencia este otoño: revista tu armario

El blazer vintage tendencia

Se trata de un modelo de la heredera de la Bar jacket de Dior, la chaqueta con una cintura marcada que explotó con el New Look de 1947. Vogue la recuerda con un peso histórico, ya que pasó a ser una de las siluetas más identificables del siglo XX.

blazer Este tipo de blazer estiliza la cintura y arma el torso.

Esta chaqueta marca la cintura y se abre suavemente desde las caderas, con un efecto peplum que organiza el conjunto. Se puede llevar tanto con jeans rectos, pantalones oscuros o faldas sencillas. Para completar unas botas sobrias y una camisa blanca completan el look y suman elegancia.

Este blazer es ideal para el otoño, ya que mantiene la calidez necesario y ordena la silueta. Además, con esta prenda no pasas desapercibida, pues le da un toque fresco al conjunto que lleves.

¿Cómo fue creada la Bar Jacket?

La Bar Jacket de Dior es la máxima representación de la figura de reloj de arena en la silueta femenina. Es seductora, formal, encantadora y atrevida. Su estética se desarrolló en el periodo de entreguerras, pero hasta la fecha sigue mutando de formas sutiles, adaptándose a cada tiempo.

modelo de blazer La Bar Jacket, es una pieza con una narrativa y evolución que tiene vida propia.

Según Vogue, esta prenda nació el 12 de febrero de 1947. El mundo no quería excesos, solo quería algo bello, y nuevo en lo que pudieran plantar los ojos, un nuevo comienzo.

Todo indica que tomó su nombre de un bar en la plaza Athénée, uno al que iba con frecuencia Monsieur Dior. Era una sitio que se reinventaba constantemente y tenía muchas imitaciones, algo que ocurrió con la Bar Jacket, pieza que su creador también reinventó alrededor de 22 veces, siempre buscando su perfección, hasta que falleció, en 1957.