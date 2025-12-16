Cómo hacer un labial casero de coco para reparar labios agrietados y secos

43 gramos de aceite de almendras.

10 gramos de aceite de coco.

25 gramos de manteca de karité.

20 gramos de cera de abeja.

Opcional: 1 gramo de Vitamina E (antioxidante).

Opcional: 12 gotas de un aceite esencial (lavanda, menta, etc).

Labial coco El aceite de coco es ideal para reparar labios agrietados.

El primer paso es limpiar y desinfectar correctamente no solo la zona donde realizarás este labial, sino también todos los elementos a usar como ollas, envases, etc.

A continuación, toma la cera y ponla a calentar al baño maría. Cuando esté derretida, retira del fuego y agrega los aceites y la manteca. Mezcla bien todo.

El próximo paso será agregar la manteca agrega, aceite esencial y la Vitamina E (si los vas poner en la receta). Cuando esté todo homogéneo, rellena el envase elegido para guardar tu labial y deja enfríar hasta que solidifique.

En cuanto al envase, te aconsejamos elegir de aluminio, de cristal reciclados, de cartón o de plástico (por tema medioambiental no es muy recomendable).

Aceite de coco El aceite de coco puede ser usado en la piel y en el cabello.

¿Qué beneficios le brinda a la piel y a los labios el aceite de coco?

El aceite de coco es uno de los aceites más especiales que existen. Es un ingrediente versátil, ya que lo puedes utilizar para la piel y también para el cabello.

El aceite de coco tiene propiedades humectantes, protectoras y regeneradoras. Está especialmente indicado para pieles secas y estropeadas. Es suavizante y aporta elasticidad a la piel dañada.